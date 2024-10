Nintendo contro gli app store. Ecco Super Mario 3DS

Nintendo contro il mondo degli app store e i social network. Non è un tema nuovo, ma Satoru Iwata è tornato a parlarne alla Game Developers Conference. Il presidente dell'azienda nipponica ha criticato gli sviluppatori mobile, interessati più alla quantità che alla qualità , sollevando dubbi sul loro futuro.

"Quando ho partecipato alla GDC del 2005 in pochi, tra il pubblico, realizzavano giochi per dispositivi mobile o social network. Oggi probabilmente sono la maggioranza. La nostra industria si è allargata, ma si sta spaccando. Finora gli sviluppatori sono sempre riusciti a guadagnarsi da vivere con il talento. Sarà ancora così in futuro? Negli Stati Uniti ci sono oltre 500 giochi per PS3, più di 700 per Xbox 360 e oltre 1000 per DS e Wii. Con così tante scelte, è molto difficile avere visibilità al pubblico. Pochi giochi diventano dei grandi successi, e non è semplice. Persino essere notati può essere molto difficile. I grandi investimenti non assicurano nulla".

"Il numero dei giochi disponibili su siti e app store è nell'ordine delle decine di migliaia. Questi giochi sono molto meno costosi da creare, ma quali entrate genereranno?. […] Mantenere una qualità elevata nei videogiochi è una priorità oppure no?"

"Noi siamo anzitutto sviluppatori di giochi e in secondo luogo produttori di hardware. Vogliamo davvero che i nostri clienti apprezzino il maggior valore del software. E anche se Xbox e Playstation sono mercati differenti in alcuni aspetti, credo che tutti condividiamo questo valore al 100 percento".

"Gli obiettivi degli sviluppatori di giochi per dispositivi mobile e social network non sono come i nostri. Per loro il contenuto è qualcosa creato da altri. Il loro obiettivo è realizzare più software possibile, perché è la quantità ad assicurare profitto. La qualità per loro non conta. Stiamo osservando due aspetti distinti del mercato dei videogiochi; uno richiede spesso investimenti che sono troppo elevati, l'altro offre giochi che non hanno una grande qualità . Il fatto è che ciò che realizziamo ha un valore e dovremmo proteggerlo".

Il monito di Iwata ha un senso logico, tutti dovrebbero aspirare alla massima qualità . Non si deve scordare infatti che per quanto i nuovi smartphone abbiano cambiato il concetto di gioco, il settore è solo all'inizio. Non è detto che il "vero gaming", come lo intende Iwata, non possa arrivare anche su questi prodotti con l'evoluzione futura. Lui comunque parla da parte in causa, da boss di un'azienda che ha certamente sentito l'impatto dei nuovi smartphone, e quindi è abbastanza ovvio che protegga il proprio business.

Nel corso della conferenza Nintendo ha annunciato l'arrivo di Super Mario per 3DS. Sarà sviluppato dall'EAD studios di Tokyo, lo stesso team che ha realizzato i vari Super Mario Galaxy per Wii. Il boss dell'azienda, Satoru Iwata, ha mostrato velocemente solo quattro immagini, rimandando maggiori dettagli sul progetto all'E3 di giugno.

La casa nipponica ha inoltre annunciato che la sua console portatile potrà godere di film e show TV in streaming da Netflix (servizio per ora statunitense) a partire dall'estate. Questo significa che un utente Netflix potrà vedere, con un abbonamento mensile di 7,99 dollari, contenuti su Wii, 3DS, PC e altri dispositivi. L'azienda ha inoltre lavorato a stretto contatto con i principali studios di Hollywood per far approdare i trailer 3D dei film sulla console portatile. La console avrà anche un servizio esclusivo per brevi filmati, tra cui video musicali, commedie e altri generi.

Infine Nintendo ha annunciato inoltre che a maggio arriverà il primo aggiornamento per il 3DS in tutto il mondo. Aggiungerà il servizio eShop, dove potrete acquistare i giochi Virtual Console, ovvero vecchi titoli per Game Boy, Game Boy Color, GameGear e TurboGrafx, tra cui anche classici rimasterizzati in 3D. In arrivo anche un browser web. L'aggiornamento consentirà inoltre agli utenti DSi di trasferire gli acquisti DSiWare sul loro 3DS.

Per Nintendo l'online è ancora un territorio tutto da sfruttare e il 3DS è una nuova prova d'appello. Iwata ha ammesso che WiiWare e DSiWare non hanno funzionato secondo le attese, ma le caratteristiche del 3DS aiuteranno i servizi digitali ad avere maggior successo.