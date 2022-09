L’annuncio era nell’aria ormai da diversi giorni, e a mancare all’appello era solo la conferma ufficiale che è arrivata solo qualche istante fa. È tutto vero, domani sarà il grande giorno del nuovo Nintendo Direct. Ad annunciare l’evento digitale, insieme ai primi dettagli ufficiali, è stata la stessa compagnia di Kyoto, la quale ha pubblicato un post sui propri canali Twitter per darci tutti le coordinate necessarie per seguire i prossimi annunci legati ai giochi in arrivo sulla famiglia di console Nintendo Switch da qui ai prossimi mesi.

L’ultimo appuntamento principale dedicato agli annunci per Nintendo Switch è stato trasmesso lo scorso febbraio, con la grande N di Kyoto che quest’anno ha deciso di saltare la tipica trasmissione nel mese di giugno in favore di tanti Direct più contenuti o dedicati a giochi singoli. Ora, però, siamo finalmente ad un passo da un nuovo Nintendo Direct principale, il quale andrà in onda domani 13 settembre 2022 a partire dalle ore 16:00, orario italiano.

Il post pubblicato da Nintendo ci informa che la presentazione durerà quaranta minuti, e si concentrerà per la maggior parte sugli annunci dei prossimi giochi in arrivo su Nintendo Switch nell’arco del prossimo inverno. Le informazioni preliminari su questo imminente Direct si fermano qui, con Nintendo che non ha voluto anticiparci null’altro, ma per scoprire quali saranno gli annunci ci toccherà aspettare meno di ventiquattro ore.

Tune in at 7 a.m. PT tomorrow, 9/13, for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information mostly focused on #NintendoSwitch games launching this winter. Watch it here :https://t.co/CqYDjy0iHo pic.twitter.com/xIplXiSvkO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 12, 2022

Con questo annuncio Nintendo è riuscita a risvegliare l’ardore nel cuore dei propri fan, i quali ora si aspettano una quarantina di minuti ricchi di annunci entusiasmanti. Le aspettative sono alte, soprattutto dopo un periodo di attesa così lungo per un appuntamento comunicativo del genere. Vi ricordiamo che l’appuntamento è a domani alle ore 16:00, con il nuovo Direct che sarà trasmesso sui canali YouTube ufficiali di Nintendo. Vi aspettate qualcosa di particolare da questo nuovo evento digitale targato Nintendo?