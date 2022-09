Settimana scorsa abbiamo assistito al lancio di Splatoon 3, la nuova iterazione del folle e coloratissimo sparatutto targato Nintendo. Parliamo di una delle IP più giovani sfornate dalla grande N di Kyoto, e sebbene siamo “solo” al terzo capitolo principale, il franchise si dimostra ancora una volta in forte crescita gioco dopo gioco. A testimonianza di quanto i fan abbiano atteso con grande trepidazione questo terzo capitolo ci sono i primi dati di vendita, che ci mostrano come il nuovo Splatoon sia già una hit devastante per Nintendo Switch.

Ad annunciare la lieta notizia è stata proprio Nintendo, con la compagnia nipponica che ha pubblicato in queste ore un comunicato che mostra gli ottimi risultati di vendita ottenuti da Splatoon 3 nel suo primo week end di vita. La grande N di Kyoto non si limita, però, a dirci che il nuovo capitolo del proprio franchise ha iniziato col piede giusto, ma ha svelato anche quelli che sono i numeri delle vendite del gioco sul suolo nipponico.

Splatoon 3 ha venduto la bellezza di 3.45 milioni di copie in Giappone solamente nell’arco di tre giorni. Il terzo capitolo di questa saga piena di colori è uscito solamente lo scorso venerdì, e le vendite ufficializzate da Nintendo non tengono conto dei mercati extra-giapponesi. Questo significa che il titolo ha venduto ben più di 3.43 milioni di copie, e sappiamo benissimo come anche in Europa e nel Nord America la saga sia fortemente apprezzata da milioni e milioni di giocatori.

Con l’arrivo sul mercato di Splatoon 3 si riaccende anche la febbre della splattanza e l’attesa di tutti gli eventi e gli amatissimi SplatFest che si susseguiranno nel corso di tutto il supporto post lancio del titolo. A tal proposito le informazioni che abbiamo sono ancora molto poche, ma aspettiamoci un continuo supporto comunicato direttamente da Nintendo all’interno dei propri Direct dedicati.