Il franchise di Tomodachi si prepara a tornare sotto i riflettori con un evento dedicato che potrebbe finalmente svelarci la data di lancio ufficiale di Tomodachi Life: Living the Dream. Nintendo ha annunciato un Nintendo Direct di circa 20 minuti focalizzato esclusivamente sul nuovo capitolo della serie di simulazione sociale, previsto per giovedì 29 gennaio alle ore 15:00 ora italiana.

La finestra di lancio attualmente confermata per Tomodachi Life: Living the Dream rimane genericamente fissata al secondo trimestre del 2026 per Nintendo Switch, ma l'evento dedicato di questa settimana potrebbe finalmente fornire una data precisa. La mancanza di dettagli specifici sul contenuto della presentazione lascia spazio a speculazioni: oltre alla release date, i giocatori sperano in trailer di gameplay approfonditi, dettagli sulle nuove meccaniche di interazione tra i Mii e possibili funzionalità online che potrebbero sfruttare le capacità della console ibrida di Nintendo.

Il ritorno della serie assume un significato particolare considerando il successo commerciale del predecessore su Nintendo 3DS. Tomodachi Life, uscito in Giappone nel 2013 come Tomodachi Collection: New Life e localizzato in Occidente l'anno successivo, ha venduto complessivamente 6,72 milioni di copie secondo i dati ufficiali Nintendo, posizionandosi tra i titoli più venduti della piattaforma portatile. Di queste, oltre 2 milioni provenivano dal solo mercato giapponese, dimostrando l'enorme popolarità della serie nel paese d'origine.

L'annuncio del nuovo Tomodachi Life ha superato le 400.000 reazioni positive sull'account X giapponese di Nintendo

Questa accoglienza entusiasta dalla community nipponica testimonia quanto il franchise mantenga un seguito fedele nonostante l'assenza di nuovi capitoli per oltre dodici anni. Il primo gioco, Tomodachi Collection per Nintendo DS, era rimasto esclusiva giapponese nel 2009 vendendo comunque 3,2 milioni di unità, mentre il successo globale di Tomodachi Life su 3DS aveva convinto Nintendo a investire nuovamente nella proprietà intellettuale.

Il gameplay di Living the Dream promette di mantenere la formula caratteristica della serie: creazione di personaggi Mii basati su persone reali o immaginarie che popolano un'isola virtuale, con il giocatore nel ruolo di osservatore e facilitatore delle loro relazioni sociali. Secondo la sinossi ufficiale, sarà possibile coinvolgersi attivamente nelle dinamiche relazionali tra gli isolani e assistere alle loro interazioni bizzarre, incluse le sequenze oniriche che rappresentavano uno degli elementi più apprezzati del capitolo precedente.

La presentazione di giovedì rappresenterà il secondo Nintendo Direct nell'arco di una settimana. Domenica scorsa, un breve evento dedicato a The Super Mario Galaxy Movie ha rivelato un secondo trailer cinematografico confermando la presenza di Yoshi e Birdo. Questa concentrazione di annunci suggerisce una strategia comunicativa aggressiva da parte di Nintendo nel primo trimestre dell'anno.