Ci siamo, dopo mesi di lunga attesa finalmente questa sera abbiamo potuto godere di un nuovo Nintendo Direct. Era da tempo che i fan delle produzioni Nintendo aspettavano buone nuove, e come da tradizione febbraio è sempre un buon momento per un appuntamento comunicativo del genere, ed eccoci qua a commentare tutte quelle che sono state le novità presentate all’interno di questo primo Direct del 2023.

Nintendo Direct | Tutti i giochi annunciati

Pikmin 4

Il Nintendo Direct si apre con Pikmin 4. Annunciato durante l’ultimo Nintendo Direct trasmesso, Pikmin 4 torna a mostrarsi con tutta una serie di novità molto attese. Abbiamo finalmente potuto mettere gli occhi sul gameplay del titolo, che riporterà in vita una saga amatissima che mancava di un nuovo capitolo principale da esattamente dieci anni. Il gioco uscirà il prossimo 21 luglio 2023.

Samba the Amigo Party Central

Completamente a sorpresa torna Samba the Amigo con il nuovo capitolo Party Central. Parliamo di una storica saga rythm game che ha trovato una grande popolarità nell’epoca SEGA Dreamcast. Il nuovo capitolo della serie uscirà nel corso della prossima estate.

Deca Police

Deca Police mischia le indagini poliziesche a uno stile anime. Si della nuova produzione targata Level 5, ergo, se amate i JRPG made in Giappone resterete ammaliati dallo stile e dall’originalità di questa nuova esperienza in arrivo nel corso dell’estate 2023.

Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon

Annunciato a sorpresa nel corso dei The Game Awards 2022, torna a mostrarsi Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon con una serie di clip di gameplay inedite. Ricordiamo che il gioco uscirà il prossimo 17 marzo 2023.

Splatoon 3 Pass Espansione

Annunciato anche il Pass Espansione per Splatoon 3, grazie al quale i fan della popolare serie potranno tornare a nel coloratissimo mondo di gioco per scoprire sempre nuovi contenuti. Tra questi è stato svelata anche la misteriosa Torre dell’Ordine, in arrivo con l’Ondata 2 prossimamente.

Harmony The Fall of Reverie

Dont’nod, gli autori di Life is Strange, annuncia una nuova avventura narrativa dallo stile unico. Parliamo di Harmony The Fall of Reverie, una storia con più scelte ambientata in un mondo futuristico con personaggi tutti da scoprire.

Advance Wars 1+2 Reboot Camp

Dopo rinvii e lunghe attese finalmente ci siamo; Advance Wars 1+2 Reboot Camp sarà presto disponibile il prossimo 21 aprile 2023, più o meno un anno esatto dopo il lancio previsto originariamente.

Il Game Boy arriva nel servizio Nintendo Switch Online

Dopo tante richieste è finalmente stato annunciato l’arrivo del catalogo di giochi Game Boy nel servizio Nintedo Switch Online. I giochi disponibili al lancio sono: Tetris, Super Mario Land 2, The Legend od Zelda Link’s Awakening, Gargoyle’s Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in The Dark New Nightmare, Metroid II Samus Return, Wario Land 3, Kirby’s Dreamland. Oltre a questo arriva anche la ludoteca relativa al Gam,e Boy Advance con titoli come Super Mario Advance 4, WaroWare Inc, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart Super Circuit, MArio & Luigi Superstar Saga e The Legend of Zelda The Minish Cap.

Metroid Prime Remastered

I rumor ne hanno parlato per diverso tempo, ma ora è ufficiale! Metroid Prime Remastered sta per sbarcare su Nintendo Switch, per permettere a chiunque di scoprire, o riscoprire, un grande classico imperdibile. Metroid Prime Remastered è già disponibile in versione digitale sull’eShop.

Baten Kaitos I & II HD Remastered

Baten Kaitos, un grandissimo JRPG dell’epoca GameCube è pronto per tornare con una versione remastered su Nintendo Switch. Entrambi i due capitoli di questa saga in versione rimasterizzati permetteranno di godersi di una delle esperienze JRPG più intriganti.

Professor Layton and the New World of Steam

Un’altra graditissima sorpresa è stata il ritorno del Professor Layton con The New World of Steam. Sfortunatamente il tutto è stato presentato solamente con un primo teaser, ma i fan saranno sicuramente emozionati per questo grande ritorno.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Il grande atteso di questo Direct è stato sicuramente The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, quella che è la produzione Nintendo più importante dell’anno. Ad ormai pochi mesi dal lancio, finalmente abbiamo potuto dare un’occhiata molto approfondita al titolo, con tanto di tutta una serie di novità, meccaniche, ambientazioni e moltissime sorprese.

Oltre ai titoli già citati, sono stati presentati anche i seguenti annunci:

Xenoblade Chronicles 3 Pass di Espansione Vol. 3

Fire Emblem Pass di Espansione

Fashion Dreamer

Tron Identity

Disney Illusion Island

Sea od Stars

Etrian Odyssey Origins Collection

Fantasy Life The Girl Who Steal the Time

Il Nintendo Direct si è concluso con il nuovo trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, e in una quarantina di minuti ci ha proposto una varietà di esperienze impressionante. I prossimi mesi di Nintendo Switch saranno ancora belli ricchi di titoli adatti ad ogni tipo di videogiocatore. Qual è stato l’annuncio che più vi ha emozionato di questo primo Direct del 2023?

