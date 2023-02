Se prima sembrava essere solamente un caso isolato, con la sola Sony che aveva inizialmente aumentato il prezzo dei suoi giochi, ora invece sembra che i nuovi listini dei giochi possano colpire tutti. Dopo l’annuncio di Xbox, ora anche Nintendo si starebbe preparando ad aumentare il costo delle sue esclusive first party.

Al momento non c’è ancora l’ufficialità, ma con il Nintendo Direct in arrivo nelle prossime ore (sarà trasmetto in diretta questa sera alle ore 23:00), l’annuncio potrebbe essere dietro l’angolo. Ma cos’è successo, esattamente e perché tutti puntano su un aumento dei prezzi delle esclusive per Switch di questo 2023?

Come riportato online, GameStop, Best Buy e Amazon hanno deciso di non accettare più i pre-order per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, almeno in Nord America, mentre nella divisione nostrana di Amazon il gioco è ancora disponibile per il pre-order. La decisione è stata presa dopo che l’eShop di Switch aveva alzato il prezzo del gioco, portandolo a 70 Dollari. La pagina prodotto aggiornata è stata successivamente rimossa, ma non è bastato: la notizia si era oramai diffusa. La sensazione è che il nuovo prezzo delle esclusive (che si allineerebbe così ai prezzi di Microsoft e Sony) possa essere annunciata proprio durante lo show di stasera. Non è chiaro cosa succederà alle persone che avevano già prenotato il nuovo gioco della serie. Per capirlo con certezza sarà necessario attendere l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

GameStop, Best Buy, and Amazon have stopped taking pre-orders on Zelda: Tears of the Kingdom This follows Nintendo listing the game at $70 on the eShop before quickly taking it down. Looks like we'll be getting official announcement Nintendo is moving to $70 at tomorrow's Direct pic.twitter.com/ggCvkBFUSF — Benji-Sales (@BenjiSales) February 8, 2023

C’è poi, infine, una seconda ipotesi: oltre all’aumento di prezzo, i motivi dietro lo stop ai pre order della prossima, grande esclusiva di peso di Nintendo Switch potrebbe far pensare a un rinvio di qualche settimana. Difficile dirlo con certezza, ma ovviamente in questa industria i posticipi sono oramai all’ordine del giorno. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.

