Nintendo Indie World, nuovo evento annunciato per domani

State ancora aspettando notizie su Hollow Knight vero? Anche noi, eppure c’è Nintendo che continua ad annunciare Indie World senza darci quello che realmente vogliamo. Ma ovviamente è giustissimo dare spazio anche a tutte quelle piccole perle che mensilmente vengono aggiunte allo store della console della grande N. La Nintendo Switch in effetti è una indie machine perfetta. Piccola, portatile e che permette di giocare sia a grandi esclusive sia a terze parti che nel corso degli ultimi anni stanno esordendo sulla console.

Ovviamente il nuovo evento annunciato per domani dal twitter ufficiale di Nintendo America, non lascia intravedere alcuno spiraglio per nessun annuncio in particolare. Dato che comunque di solito l’evento è incentrato su piccole produzioni, di studi più o meno piccoli, ancora non è chiaro se dato l’hype dietro al cosi tanto desiderato Hollow Knight decidano ancora di mostrarlo su “questo palco”. Molto probabilmente infatti, il titolo in questione lo vedremo all’interno di un Nintendo Direct ufficiale.

Detto questo calmate gli animi, sedetevi comodi e collegatevi alle 18:00 sui canali ufficiali dell’azienda per seguire 20 minuti di titoli Indie a tutta bomba! Ovviamente sicuramente non mancheranno alcune perle annunciate anche durante lo scorso evento. Durante l’Indie World di Dicembre erano stati annunciati ben 17 titoli in arrivo tra la fine del 2020 e il 2021.

Alle 18:00 di mercoledì 14 aprile andrà in onda un nuovo #IndieWorld, con circa 20 minuti di informazioni sui prossimi titoli indipendenti in arrivo su #NintendoSwitch. Appuntamento qui: https://t.co/v8044nyvP1 pic.twitter.com/cWPmDoyLsD — Nintendo Italia (@NintendoItalia) April 13, 2021

Sarà sicuramente questo il posto giusto per dare una piccola infarinatura generale dei titoli annunciati lo scorso dicembre e magari dare qualche piccolo sneek peek di quello che vedremo durante l’anno sulla Switch. Durante il 2021 sentiremo sicuramente l’effetto Covid del 2020, di conseguenza non aspettatevi grossi annunci, teniamo le aspettative basse e ricordiamoci di accettare qualsiasi titolo con comprensione verso gli sviluppatori che stanno lavorando anche in condizioni non stabilissime. Voi cosa state aspettando? Qualche conferenza importante? Ditecelo nei commenti!