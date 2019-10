Nintendo Switch 2: rumor sui dettagli tecnici e sul nuovo Zelda

Nintendo Switch 2, ovvero un modello "Pro", torna al centro dei rumor tramite un rumor: ecco tutti i dettagli sulla console e sul nuovo Zelda.

Tramite Reddit spunta un nuovo post denso di informazioni su un nuovo modello di Switch, chiamato semplicemente Nintendo Switch 2, con tanto di dettagli tecnici, data di uscita e anche informazioni legate al nuovo capitolo di Zelda che, come già detto da rumor passati, si chiamerebbe Breath of the Darkness.

Per iniziare, Nintendo Switch 2 dovrebbe essere una console solo domestica e dovrebbe arrivare nel gennaio 2021, ovvero fra poco più di un anno. La fonte, sarebbe un ex-dipendente di Nintendo. Nintendo Switch 2 sarebbe un nuovo modello dell’attuale Switch e non una nuova console, sarebbe anche compatibile con tutti i giochi e tutti gli accessori creati per la console. In pratica, sarebbe una versione Pro dell’attuale modello.

Un prototipo della console sarebbe stato mostrato con Zelda Breath of the Darkness, eseguito a 4K e 60 fps. Il video svelava anche il combattimento, nel quale si vedevano Link e Zelda combattere assieme contro un guardiano oscuro: Zelda aiuta Link nel momento del bisogno, proteggendolo e indicando i punti deboli del nemico. Il gioco uscirebbe insieme alla console e sarebbe il primo a mostrarne la potenza.

Per quanto riguarda Nintendo Switch 2, le specifiche principali sarebbero queste:

Dimensioni: 121 mm x 202 mm x 50.6 mm

Peso: 398 g

Ingressi: USB Type A (3.0), 2 USB Type-C, 2 HDMI

CPU/GPU: processore personalizzato NVIDIA Tegra Xavier

Memoria: 64 GB SSD

Risoluzione e frame rate massimo: 4K 60 FPS

Il prezzo sarebbe ancora in discussione, ma si parla di circa 400 dollari. Ovviamente questi sono solo rumor e non informazioni ufficiali. Non è possibile verificarli in alcun modo. Un modello Pro di Nintendo Switch è stato per lungo tempo al centro dei rumor, insieme alla versione “Mini” (rivelatasi poi reale). Non ci resta altro da fare se non attendere dichiarazioni della casa di Kyoto su questo “Nintendo Switch 2”. Voi cosa ne pensate?