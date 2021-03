Nintendo Switch Pro: 4K, schermo OLED e data di uscita papabile

È decisamente uno dei rumor più insistenti del momento: Nintendo Switch Pro è ancora protagonista delle svariate voci di corridoio che hanno invaso la rete ormai da più di qualche mese. Secondo alcuni insider, lo stesso annuncio di Leggende Pokémon Arceus avrebbe fatto intendere che una nuova versione della console ibrida della casa di Kyoto è un qualcosa di più concreto di qualche rumor che riecheggia online qua e la.

I nuovi indizi che puntano a renderci nota l’esistenza di Nintendo Switch Pro provengono addirittura da Bloomnberg, e non da una qualche fonte anonima dalla dubbia affidabilità beccata in rete. Stando all’ultimo report pubblicato da Bloomberg, Switch Pro proporrà ai giocatori nuovamente un’esperienza di gioco ibrida, ma con delle nette migliorie come: una risoluzione di 4K in modalità TV e uno schermo OLED più grande che avrà una risoluzione di 720p.

Le informazioni che ci vengono data da Bloomberg non si fermano alle caratteristiche tecniche di Nintendo Switch Pro, ma ci danno anche un’idea su quando potremmo aspettarci di mettere le mani sulla console. Stando al report, la produzione di Switch Pro comincerà questa estate, ed entrerà in una fase di produzione massiccia a luglio. Lo scopo di Nintendo sarebbe quello di immettere il nuovo modello di Switch entro fine anno, nella finestra natalizia del 2021.

Sembra che Nintendo Switch Pro alla fine si rivelerà essere un qualcosa di concreto, anche in vista delle recenti segnalazioni di alcuni utenti che hanno scovato una terza configurazione video da 1440p all’interno delle ultime uscite su Switch, ma non solo. Sempre secondo una voce di corridoio, verso la fine del 2020 la stessa Nintendo avrebbe iniziato a chiedere ai team di sviluppo di adattare i prossimi giochi in uscita su Switch anche al 4K; le coincidenze iniziano ad essere decisamente troppe, non credere? Cosa ne pensate di queste ultime dichiarazioni provenienti da Bloomberg?