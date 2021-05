Nintendo Switch Pro: dobbiamo davvero aspettarci l’annuncio oggi?

Quelle che stiamo vivendo sono giornate estremamente calde per quanto riguarda gli annunci nel mondo videoludico. Dopo che The Pokémon Company ha svelato le date di lancio dei prossimi giochi del proprio franchise, questa sera assisteremo a tutta una serie di annunci relativi a Horizon Foribidden West, Dying Light 2 e all’IP di Sonic. Ma stando ad alcuni tweet improvvisi, sembra che oggi sarà anche il giorno in cui verrà annunciato il nuovo modello di Nintendo Switch Pro, ma sarà davvero così?

Al momento non abbiamo conferme ufficiali, ma quel che ha attirato le nostre attenzioni, e quelle degli appassionati, sono alcuni tweet improvvisi che sono apparsi in rete. Ad anticipare questi presunti “leak” c’è stato un nuovo report di Bloomberg, all’interno del quale si è parlato di una possibile finestra di lancio di Switch Pro inaspettatamente molto vicina. Questo ha fatto scaturire alcuni pensieri pubblicati su Twitter da alcuni insiders da sempre molto vicini al mondo Nintendo.

Tra questi troviamo Centro Leaks, il quale va dritto al punto e non ci pensa due volte dichiarando: “A quanto pare, il nuovo modello di Switch sarà annunciato OGGI”. A provare ad andare più nei dettagli è invece Nibel, il quale ha riportato il criptico (ma neanche tanto) tweet di Emily Rogers, sottolineando come l’insider starebbe suggerendo che Nintendo Switch Pro verrà annunciata oggi o al massimo domani e che le info che aveva pubblicato la Rogers in passato combaciano con il recente report di Bloomberg uscito qualche ora fa.

https://twitter.com/Nibellion/status/1397820517554528256

A seguire il carrozzone è arrivata anche la nota leaker ‘Samus Hunter’ che si è detta scettica sull’annuncio imminente, dichiarando che secondo lei “sembra strano presentare la console mostrando solo aggiornamenti grafici di titoli già rilasciati come per esempio Xenoblade o Hyrule Warriors Age of Calamity”. Arrivati a questo punto, non sapendo nulla di certo, vi consigliamo di tenere gli occhi aperti, tenendo bene in mente che solitamente gli annunci Nintendo arrivano verso il primo pomeriggio.