Nintendo Switch PRO non serve! Arriva la sentenza di un team di sviluppo

Nintendo Switch OLED è ormai nelle case di molti appassionati da qualche settimana (a questo indirizzo trovate la nostra recensione della console), ma nonostante questo in rete non si è affatto smesso di parlare del fantomatico modello Nintendo Switch PRO.

A parlare di Switch PRO questa volta non sono insider o strambe voci di corridoio, ma i ragazzi di Saber Interactive; sviluppatori della versione per Switch di World War Z. Il lead designer del porting, Dmitry Grigorenko, nello specifico, ha dichiarato di non sentire il bisogno di un modello di Switch più prestante.

Grigorenko ne ha parlato con la redazione di Nintendo Everything, svelando il suo pensiero su un possibile arrivo di Nintendo Switch PRO. “Non credo che Switch abbia bisogno di una versione più potente. Sabre e molti altri studi di talento hanno già dimostrato che non è impossibile creare porting per Switch. Le console Nintendo non sono mai state una questione di hardware, hanno sempre messo l’accento su qualcosa che possa migliora l’esperienza di gioco”.

Di recente anche Michael Patcher ha parlato di un possibile arrivo sul mercato di Nintendo Switch PRO, dichiarando però che i tempi non sono ancora maturi per il momento.