Nintendo, la prossima console è ancora lontana

Nintendo ha recentemente rilasciato Nintendo Switch Modello OLED, una versione migliorata della console ibrida del 2017. Nonostante la pubblicazione a più di quattro anni di distanza dal modello originale, non ci sono reali novità alle prestazioni della piattaforma, motivo per cui sono in molti a chiedersi quando la casa di Kyoto rilascerà una versione molto più potente di Switch oppure una console completamente nuova. Ancora una volta, è proprio il noto analista di mercato Michael Pachter a dire la sua, sempre nel podcast che tiene su base settimanale sul suo canale YouTube.

Secondo Pachter, “non vedremo una nuova console prima del 2024, ma più probabilmente nel 2025“. Questo significa che Nintendo ha intenzione di lavorare sulla sua Switch per altri due o tre anni prima di pubblicare una piattaforma completamente inedita. Il motivo per cui l’analista pensa questo è molto semplice: “non perché non possono lanciarla, perché possono eccome, ma perché Switch gli sta fruttando moltissimi soldi“.

Il ragionamento non fa una piega, evidenziando ancora una volta come Nintendo riesca a mantenere salde le vendite di Switch nonostante l’arrivo sul mercato di PlayStation 5, Xbox Series X e soprattutto Xbox Series S, il cui prezzo è addirittura inferiore a Nintendo Switch Modello OLED. Di fatti, Michael Pachter ritiene che Nintendo non considera Sony e Microsoft come delle rivali, a riprova del fatto che non ha rilasciato una console più potente delle già citate piattaforme di nuova generazione.

L’analista afferma che “Nintendo è sicura di giocare su un campo diverso da quello di tutti gli altri e non gli interessa il numero di PlayStation o Xbox che vengono vendute”. Insomma, la Grande N riesce comunque a mantenere alte le vendite di Switch e sarebbe convinta di poterlo fare per ancora due o tre anni. Staremo a vedere come evolverà la situazione soprattutto perché, come vi abbiamo spiegato ieri, PlayStation 5 è la console più venduta del momento.