Nioh 2, disponibile il trailer con le citazioni della stampa

Tra i giochi più interessanti usciti nel corso di questo mese troviamo sicuramente Nioh 2, riuscitissimo seguito di uno dei souls-like più apprezzati di sempre. Un’opera in grado di prendere le già di per sé solide basi del primo capitolo ampliandole a dismisura e che ha ovviamente trovato un grande riscontro sia a livello di pubblico che per quanto riguarda la critica specializzata.

Per celebrare la trionfale accoglienza ricevuta Team Ninja ha ben pensato di rilasciare nelle ultime ore l’immancabile trailer dell’opera contenente diverse citazioni della stampa. Potete osservare il filmato in questione comodamente qui sotto.

A fronte di una difficoltà talvolta mal bilanciata e ad un riutilizzo talvolta forse eccessivo di personaggi e luoghi, infatti, Nioh 2 è un titolo validissimo, che non delude e che anzi si conferma come uno dei migliori titoli di questo primo trimestre dell’anno.

A confermare la bontà dell’opera di Team Ninja è inoltre la nostra recensione, che riporta infatti: “Nioh 2 è senza dubbio la forma perfetta del Giappone di Team Ninja, tanto nelle idee alla sua base che nell’esecuzione ludica. La scelta di creare un protagonista così legato alla patria e al contesto storico si è rivelata molto più apprezzabile del gaijin argenteo, costruendo in questo modo una delle migliori rappresentazioni fantastiche del regno di Oda Nobunaga. Intrighi, politica, guerra e filosofia fuoriescono da ogni scena come in un film d’autore, calando il giocatore sempre più da vicino nelle stupende ambientazioni confezionate per questo prequel.”

Nioh 2, lo ricordiamo, è attualmente disponibile in esclusiva su PlayStation 4.

Che ne pensate di questa notizia e del trailer con le citazioni della stampa di Nioh 2? Avete già avuto modo di mettere le mani sul titolo di Team Ninja o state aspettate qualche offerta particolare? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.