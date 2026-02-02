Il panorama delle esclusive PlayStation potrebbe vivere un cambiamento significativo nei prossimi mesi. Nioh 3 (prenotabile qui), l'attesissimo soulslike sviluppato da Team Ninja e in arrivo su PS5 e PC il 6 febbraio 2026, potrebbe infatti approdare su altre piattaforme console già dalla prossima estate, segnando una svolta storica per una serie che finora è rimasta saldamente ancorata all'ecosistema Sony. La rivelazione arriva direttamente da un trailer ufficiale pubblicato sul canale YouTube di PlayStation, dove alcuni utenti hanno notato un dettaglio cruciale nascosto nelle diciture legali in sovrimpressione.

La scoperta, riportata inizialmente da TheGamer, riguarda proprio quelle scritte in piccolo che raramente qualcuno si ferma a leggere. Nel finale del video promozionale dedicato alle caratteristiche del gioco, compare infatti una nota che specifica come Nioh 3 sarà disponibile anche su PC, ma soprattutto che "non sarà disponibile su altre console fino ad almeno 6 mesi dopo il 6 febbraio 2026". Una formulazione che, tradotta in termini pratici, colloca la fine del periodo di esclusività console PlayStation intorno all'inizio di agosto 2026.

Per chi segue la serie di Team Ninja, si tratta di una notizia sorprendente. Sia il primo Nioh che il suo sequel sono sempre rimasti esclusivi dell'ecosistema PlayStation per quanto riguarda le console, con pubblicazioni solo su PS4, PS5 e PC. Una scelta editoriale che ha caratterizzato l'identità stessa del franchise, sviluppato in collaborazione con Koei Tecmo e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per le versioni console.

L'esclusività console di Nioh 3 terminerà ufficialmente sei mesi dopo il lancio, aprendo potenzialmente le porte a Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2

Questa possibile apertura multi-piattaforma rappresenterebbe un cambio di rotta netto rispetto alle dichiarazioni passate del team di sviluppo. Nel 2022, durante un'intervista con VGC in occasione della promozione di Wo Long: Fallen Dynasty, il director Fumihiko Yasuda aveva sostanzialmente chiuso la porta a una versione Xbox della serie Nioh, affermando che "attualmente non c'è davvero molta possibilità di avere Nioh su piattaforme Xbox", pur augurando ai fan Microsoft di apprezzare Wo Long.

Va sottolineato che la dicitura del trailer non costituisce una conferma ufficiale di un porting per Xbox Series X|S, ma nemmeno la esclude categoricamente. L'altra piattaforma che potrebbe beneficiare di questa finestra post-esclusività è ovviamente Nintendo Switch 2, che potrebbe rappresentare un target interessante per un action RPG di questo calibro.

Per contestualizzare ulteriormente, Team Ninja ha storicamente adottato un approccio più aperto per altri suoi titoli. Wo Long: Fallen Dynasty è stato lanciato day-one su Xbox Series X|S oltre che su PlayStation e PC, mentre Rise of the Ronin è rimasto esclusiva PlayStation. La serie Nioh, tuttavia, aveva sempre mantenuto uno status speciale all'interno del portfolio dello studio giapponese, con Sony che evidentemente deteneva accordi di esclusività più stretti.

Dal punto di vista narrativo, Nioh 3 vedrà i giocatori vestire i panni di Tokugawa Takechiyo, futuro shogun del Giappone, impegnato in una lotta contro yokai e creature spettrali nel tipico mix di ambientazione storica e folklore soprannaturale che ha reso celebre la serie. Il combat system ricalcherà le meccaniche hardcore che hanno avvicinato il franchise ai soulslike, con gestione della stamina, stance multiple e un level design intricato tipico del genere.