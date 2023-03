Dopo essere tornati in pompa magna con una nuova trilogia di Hitman, i ragazzi del talentuoso studio IO Interactive stanno vivendo un periodo di grandi novità. Giusto qualche anno fa abbiamo assistito all’annuncio del loro prossimo progetto; un nuovo videogioco su 007 tutto basato sull’universo generato dallo scrittore Ian Fleming. Ma a quanto pare, questa non sarà l’unica esperienza nuova che sta venendo sviluppata dallo studio danese, il quale ha annunciato un secondo nuovo progetto proprio in queste ore.

L’annuncio è arrivato a sorpresa sull’account Twitter dello studio, dove non solo scopriamo i primissimi dettagli su questo secondo progetto di IO Interactive, ma possiamo anche mettere gli occhi su un artwork molto evocativo. Non abbiamo ancora un nome per il prossimo gioco di IO Interactive, ma sappiamo che sarà una nuova avventura di genere GDR fantasy online, e che è un progetto molto ambizioso ed audace per il team autore di Hitman.

A parte queste prime informazioni, lo studio ha approfittato di questo annuncio improvviso per aprire una serie di posizioni agli sviluppatori che sono interessati ad intraprendere questa nuova avventura all’interno dello studio danese. Aprendo il link per le candidature si può scoprire qualcosa di più di questo progetto che generà una nuova IP che permetterà ai giocatori di immergersi in un mondo fantasy ricco di storie, personaggi e avventure.

A new adventure begins at IOI. Join the party and help us realize our vision for a bold new online fantasy RPG: https://t.co/NV4TKL1cuO pic.twitter.com/m2xDZCqbZx — IO Interactive (@IOInteractive) February 28, 2023

L’artwork che ha accompagnato l’annuncio ci permette di vedere tre personaggi ben differenti e, probabilmente, facenti parte di tre razze fantasy diverse. Oltre a un nano e ad un elfo, nel mezzo dei due sembra esserci un mago avventuriero. Un annuncio che sta sicuramente attirando parecchie curiosità e che ci permette di vedere IO Interactive al di fuori della serie di Hitman, la quale ha portato lo studio ad una popolarità meritatissima.

