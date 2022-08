Forse (e diciamo forse) sarebbe il caso di evitare di pensare al nuovo gioco di 007. Il titolo, in sviluppo presso IO Interactive, gli autori della saga di Hitman, non vedrà infatti la luce a breve. Come riportato su Twitter, la software house danese ha avvertito azionisti e investitori in merito a una perdita dei profitti fino a quando il progetto legato a James Bond e il misterioso Project Dragon non saranno pubblicati, ovvero fino al 2025.

Nel report, visibile su Twitter, si parla specificamente di come entrambi i videogiochi potrebbero essere lanciati dopo marzo 2025. Si tratta di un tempo di attesa decisamente lungo e che arriverebbero verso la fine del ciclo vitale di Xbox Series X, Xbox Series S e PS5. Forse è la primissima volta che due videogiochi vengono annunciati con una finestra di pubblicazione così lontana.

Per comprendere al meglio il perché di questa scelta dobbiamo analizzare un po’ come funziona questa industria. Molto spesso, dietro i team di sviluppo, non ci sono semplici persone con la passione per i videogiochi, ma veri e propri capitani d’azienda, che devono necessariamente rispondere ad azionisti, investitori e consigli d’amministrazione. Per IO Interactive dunque era forse necessario annunciare molto presto di aver rilevato i diritti per un videogioco basato su 007, anche per poter ottenere probabilmente dei fondi per lo sviluppo. Il team di sviluppo, infatti, svolge anche il ruolo di publisher. Per Project Dragon, invece, il discorso è diverso: il gioco sarà un’esclusiva Microsoft e Phil Spencer, insieme al suo team, concede molto spesso tantissimo tempo per lo sviluppo delle esclusive Xbox. Uscire allo scoperto in anticipo serve poi ad attirare anche nuovi talenti, che lavoreranno proprio alle nuove, ambiziose produzioni.

IO Interactive Project 007 & Project Dragon is set release after Mar 2025. According to their Annual Report, the studio warns about profits being significantly down for the next 2 financial yrs due to the long production of upcoming titles Credit to @DarkDetectiveNL for the find pic.twitter.com/pIIImHDfbb — Idle Sloth (@IdleSloth84) August 31, 2022

Project 007 avrà una storia originale, con protagonista James Bond. Project Dragon, invece, dovrebbe essere un videogioco ad ambientazione fantasy, che potrebbe durare per circa 10 anni. Restate sintonizzati con Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.