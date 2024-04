Non tutti vedono i 60 FPS, lo dice l'ennesimo studio

Inutile girarci attorno, il dibattito sui fotogrammi al secondo (FPS o framerate) è sempre stato acceso tra gli appassionati. Mentre alcuni sostengono che più FPS significano una migliore esperienza di gioco, altri sono convinti che la differenza non sia così significativa o percettibile. Tuttavia, un recente studio accademico potrebbe portare una nuova luce su questa discussione, suggerendo che la capacità individuale di percepire gli FPS potrebbe variare notevolmente da persona a persona.

Lo studio, intitolato "The speed of sight: Individual variation in critical flicker fusion thresholds", pubblicato sulla rivista accademica Plos One, ha esaminato come le persone percepiscono la frequenza dello sfarfallio della luce. I risultati hanno dimostrato che mentre alcuni individui erano in grado di distinguere un'immagine costante a velocità fino a 60 FPS o più, altri lo facevano solo intorno a 35 FPS.

Queste scoperte aprono discussioni interessanti sul modo in cui percepiamo il movimento nei videogiochi e nella vita di tutti i giorni. Il neurobiologo Kevin Mitchell del Trinity College di Dublino ha commentato che queste differenze individuali potrebbero offrire un vantaggio in alcune situazioni, come negli sport o nei giochi competitivi online.

"Le persone con una maggiore capacità di percepire gli FPS potrebbero avere un vantaggio nel localizzare o seguire oggetti in rapido movimento, come nei giochi sportivi o competitivi," ha affermato Mitchell. Tuttavia, ha anche sottolineato che l'allenamento e altri fattori possono influenzare significativamente le prestazioni.

Questi risultati sollevano una serie di domande interessanti su come percepiamo i videogiochi. Mentre la tecnologia continua a migliorare e i giochi diventano sempre più sofisticati, è importante considerare le differenze individuali nella percezione visiva e come queste possano influenzare l'esperienza di gioco.

Una cosa è certa: se questo fosse vero in tutto e per tutto, qualcuno potrebbe simpaticamente cominciare a pensare di risparmiare sul proprio hardware PC gaming.