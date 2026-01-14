Il leggendario delfino più celebre della storia dei videogiochi sta per tornare a nuotare nei nostri schermi. A&R Atelier, studio fondato in California da veterani dell'industria tra cui gli sviluppatori originali della serie, ha confermato ufficialmente che diversi nuovi prodotti e giochi di Ecco the Dolphin sono attualmente in fase di sviluppo. Si tratta di un ritorno atteso da oltre un decennio per un franchise che ha segnato l'epoca del Sega Mega Drive, introducendo atmosfere oniriche e meccaniche di esplorazione subacquea che ancora oggi vengono ricordate come innovative e visionarie.

Ed Annunziata, creatore originale della serie e attuale chief creative officer di A&R Atelier, aveva già anticipato nei mesi scorsi l'intenzione di riportare in vita il franchise attraverso versioni rimasterizzate dei classici Genesis. Nel mirino dello studio ci sono Ecco the Dolphin e Ecco: The Tides of Time, i due capitoli che definirono l'identità della serie negli anni '90, oltre allo sviluppo di un terzo capitolo completamente inedito che potrebbe finalmente dare continuità narrativa alla saga dopo anni di silenzio.

Ecco è sempre stato più di un semplice gioco su un delfino: rappresenta un ponte tra mondi differenti

La community storicamente affezionata alle produzioni Sega dell'era 16-bit potrà finalmente riconnettersi con gli sviluppatori attraverso canali ufficiali appena lanciati. Il server Discord dedicato promette aggiornamenti esclusivi, contenuti dietro le quinte e anteprime riservate ai fan più appassionati, creando un hub comunitario dove seguire passo dopo passo l'evoluzione dei progetti. Parallelamente, il sito web ufficiale di Ecco the Dolphin è stato riattivato come punto di riferimento per annunci futuri riguardanti partnership e dettagli tecnici ancora sotto embargo.

Le parole di Annunziata rivelano l'approccio filosofico che ha sempre caratterizzato la serie: "Sono stati necessari anni di preparazione e siamo onorati di riportare Ecco alla vita". Una dichiarazione che lascia intendere un lavoro meticoloso di ricostruzione, probabilmente orientato non solo a un semplice lifting grafico ma a una reinterpretazione moderna delle meccaniche che resero unici i titoli originali, con la loro combinazione di puzzle ambientali, esplorazione open-world ante litteram e narrativa criptica ricca di riferimenti new age.

Al momento non sono stati rivelati dettagli su piattaforme di destinazione, finestre di rilascio o specifiche tecniche dei progetti in cantiere. La strategia comunicativa dello studio sembra privilegiare un approccio graduale, costruendo anticipazione attraverso il coinvolgimento diretto della fanbase prima di svelare elementi concreti.