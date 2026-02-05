Il leggendario RPG che ha definito gli standard del genere a metà degli anni 2000 si prepara a conquistare anche la nuova console ibrida di Nintendo. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arriverà su Switch 2 nel 2026, come annunciato da Bethesda Softworks in collaborazione con gli sviluppatori di Bethesda Game Studios e Virtuos. La versione per la piattaforma Nintendo seguirà di quasi un anno il lancio avvenuto lo scorso 22 aprile 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store, portando l'intera esperienza rimasterizzata anche in modalità portatile.

Questa edizione rimasterizzata rappresenta un salto generazionale sostanziale per un titolo che ha quasi vent'anni alle spalle. Il gioco gira a 60 frame al secondo con risoluzione 4K, offrendo una rivisitazione completa della provincia imperiale di Cyrodiil con grafica aggiornata e caratteristiche modernizzate. Per i veterani che esplorarono per la prima volta queste terre nel 2006, si tratta di un'occasione per riscoprire l'avventura con animazioni di combattimento rinnovate ed effetti vissuali aggiunti, mentre i nuovi giocatori potranno finalmente comprendere perché Oblivion viene considerato uno dei capisaldi del genere.

Dal punto di vista dei contenuti, Bethesda non ha badato a spese. La remaster include le due espansioni narrative principali: Knights of the Nine e The Shivering Isles, quest'ultima particolarmente celebre per aver introdotto il folle regno del Principe Daedrico Sheogorath. A questi si aggiungono tutti i DLC pubblicati originariamente, tra cui "Fighter's Stronghold", "Spell Tome Treasures", "Vile Lair", "Mehrune's Razor", "The Thieves Den", "Wizard's Tower", "Orrery" e persino il discusso "Horse Armor Pack", considerato da molti uno dei primi esempi di microtransazioni controverse nell'industria videoludica.

Chi opterà per la Deluxe Edition riceverà anche i set personalizzati di armature e armi dedicati a Mehrunes Dagon e Akatosh, oltre all'artbook digitale ufficiale e alla colonna sonora

Le migliorie tecniche non si limitano al comparto grafico. Il sistema di creazione del personaggio è stato ampliato, mentre la progressione e il leveling sono stati rivisitati per offrire maggiore controllo ai giocatori. Che si voglia interpretare un nobile guerriero, un assassino delle ombre, un mago sapiente o un fabbro intraprendente, le possibilità di personalizzazione promettono di superare quelle dell'originale, adattandosi a qualsiasi stile di gioco.

La trama rimane quella che ha conquistato milioni di appassionati: nei panni di un eroe destinato a emergere dalle ceneri di un impero caduto, i giocatori dovranno impedire a Mehrunes Dagon e alle sue orde demoniache di invadere Tamriel attraverso i portali di Oblivion. L'unica speranza risiede nel ritrovare il legittimo erede della dinastia Septim e riportarlo sul trono imperiale, un'impresa che richiederà di attraversare non solo la vastità di Cyrodiil ma anche i piani infernali della dimensione daedrica.

L'arrivo su Switch 2 rappresenta una scelta strategica significativa per Bethesda, che dimostra fiducia nelle capacità hardware della nuova console Nintendo. Portare un RPG così complesso e visualmente ambizioso in formato portatile senza compromessi tecnici evidenti sarà un banco di prova importante sia per la piattaforma che per il team di sviluppo.