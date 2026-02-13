Xbox Game Pass si arricchisce oggi di due titoli di peso, con particolare attenzione per il lancio day one di High on Life 2, sequel dell'irriverente sparatutto in prima persona sviluppato da Squanch Games. L'arrivo simultaneo nel catalogo rappresenta una delle strategie chiave di Microsoft per mantenere competitivo il servizio in abbonamento, offrendo ai giocatori l'accesso immediato a produzioni fresche senza costi aggiuntivi. Insieme al nuovo FPS comico, fa il suo ingresso anche Kingdom Come: Deliverance, l'apprezzato action RPG medievale di Warhorse Studios che ha conquistato la critica per il suo approccio realistico e storicamente accurato.

High on Life 2 arriva su Xbox Series X|S, PC e Cloud Gaming esclusivamente per gli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Il titolo riprende la formula del predecessore, mescolando combattimenti frenetici con un umorismo sopra le righe e la particolarità delle armi parlanti. I giocatori dovranno fronteggiare una cospirazione intergalattica che minaccia l'umanità, esplorando ambientazioni esotiche mentre sparano, accoltellano e scivolano sui pattini attraverso scenari alieni. La presenza day one nel catalogo conferma l'impegno degli Xbox Game Studios nel supportare il servizio con lanci immediati delle proprie produzioni.

Le meccaniche di gameplay promettono di espandere quanto visto nel primo capitolo, con un cast ampliato di armi senzienti che accompagneranno il giocatore nella campagna. Il mix tra sparatorie dinamiche e traversal platform-oriented rappresenta uno degli elementi distintivi della serie, che cerca di differenziarsi nel saturo mercato degli shooter in prima persona attraverso personalità e stile visivo riconoscibili.

Kingdom Come: Deliverance porta nel catalogo oltre 100 ore di RPG medievale hardcore con un approccio realistico che elimina elementi fantasy tradizionali

Kingdom Come: Deliverance approda invece su console, PC e Cloud Gaming per gli abbonati Premium, Ultimate e PC Game Pass. L'RPG open world ambientato nel Sacro Romano Impero offre un'esperienza narrativa profonda dove i giocatori vestono i panni di Henry, un giovane che deve vendicare la morte dei genitori durante un'invasione. Il titolo di Warhorse Studios si distingue per l'assenza totale di elementi fantasy, puntando tutto su autenticità storica e simulazione realistica della Boemia medievale del XV secolo.

Il sistema di combattimento richiede precisione e tempismo, con scontri corpo a corpo che simulano tecniche di scherma storicamente accurate. Le quest offrono ramificazioni significative e le scelte del giocatore influenzano concretamente lo sviluppo della storia e le relazioni con PNG. L'esplorazione spazia tra castelli autentici, foreste dense e villaggi ricreati con attenzione maniacale ai dettagli architettonici e sociali dell'epoca.

Entrambi i titoli sono ora accessibili tramite l'app Xbox e possono essere scaricati direttamente sulle console compatibili o giocati in streaming tramite Cloud Gaming. Gli abbonati a Game Pass Ultimate hanno accesso completo a entrambi i giochi su tutte le piattaforme supportate, confermando il valore crescente del tier premium del servizio in abbonamento Microsoft.