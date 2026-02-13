Valve continua a perfezionare l'ecosistema Steam con una serie di aggiornamenti pensati per migliorare l'esperienza utente e fornire maggiore trasparenza sui requisiti hardware dei titoli. La funzionalità più interessante, attualmente in fase di test nello Steam Client Beta, permetterà ai giocatori di allegare automaticamente le specifiche tecniche del proprio PC alle recensioni pubblicate sulla piattaforma. Si tratta di un'evoluzione significativa nel modo in cui la community valuta i giochi, offrendo un contesto hardware concreto che può fare la differenza tra un acquisto informato e una delusione prestazionale.

La nuova feature, accessibile al momento solo agli utenti che partecipano al programma beta del client Steam, consente di includere le proprie configurazioni hardware durante la stesura o l'aggiornamento di una recensione sulla pagina store di qualsiasi gioco. Sebbene molti recensori già inseriscano manualmente queste informazioni nel corpo del testo, l'integrazione nativa del sistema non solo ricorderà ai giocatori di farlo, ma soprattutto aiuterà a identificare problematiche specifiche legate a determinate configurazioni o componenti hardware.

Parallelamente, Valve sta testando un sistema di raccolta dati anonimi sul framerate, una mossa che potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono valutate le performance dei giochi su Steam. Quando attivata, questa funzione raccoglierà dati sul frame rate durante le sessioni di gioco, memorizzandoli senza alcun collegamento all'account Steam dell'utente ma identificandoli con il tipo di hardware utilizzato. L'azienda di Bellevue ha specificato che queste informazioni serviranno a comprendere meglio la compatibilità dei titoli e a migliorare la piattaforma stessa, con un focus particolare sui dispositivi che utilizzano SteamOS.

L'aggiornamento beta include anche diverse correzioni tecniche che risolvono problematiche lamentate dalla community. Tra queste, spicca la risoluzione di un bug che manteneva il throttling dei download anche dopo la conclusione di una sessione di streaming, un problema particolarmente fastidioso per chi utilizza il Remote Play. È stato inoltre corretto un errore che causava la comparsa del messaggio "non valido per la piattaforma attuale" per i giochi Proton su utenti con librerie molto ampie in modalità offline.

Sul fronte dell'interfaccia, il client beta presenta un layout delle impostazioni completamente ridisegnato con una navigazione migliorata che ora risulta più coerente tra desktop, dispositivi mobile e Steam Deck. Quest'ultimo riceve particolare attenzione con l'introduzione di una nuova opzione: quando si invia un feedback sul sistema di verifica Steam Deck, gli utenti potranno ora specificare le ragioni del proprio disaccordo con il rating assegnato a un gioco, anche se per il momento questa funzione rimane opzionale.

Questi aggiornamenti arrivano in un momento particolare per Valve, con la compagnia che sta ancora definendo i dettagli finali della Steam Machine, il cui lancio era inizialmente previsto per il primo trimestre del 2026. L'azienda ha recentemente dichiarato che la carenza globale di componenti, che sta causando impennate nei prezzi dell'hardware PC, richiede più tempo per stabilizzare il prezzo finale e confermare la data di rilascio sia della Steam Machine che del Steam Frame.

Per accedere a queste nuove funzionalità, gli utenti interessati dovranno iscriversi al programma Steam Client Beta attraverso le impostazioni della piattaforma. Chi preferisce rimanere sul ramo stabile dovrà attendere che le feature superino la fase di testing e vengano integrate nella build principale del client.