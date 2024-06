Octopath Traveler 2 sbarca a sorpresa su Xbox Game Pass

Square Enix ha sorpreso i fan Xbox rilasciando inaspettatamente Octopath Traveler 2 su Xbox One e Xbox Series X|S. Il gioco è disponibile anche per i membri del Game Pass, sia per console che per PC, confermando le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi.

Il titolo si presenta con una sostanziosa patch che è stata rilasciata per tutte le piattaforme e comprende nuove battaglie da affrontare dopo il completamento della storia principale, oltre a miglioramenti legati alla quality of life. Queste aggiunte rendono il gioco ancora più ricco e piacevole da esplorare.

Infatti, gli abbonati a Game Pass possono scaricare Octopath Traveler 2 direttamente dal catalogo disponibile su Xbox e PC. Altrimenti, è possibile acquistare il gioco, ora disponibile per la prima volta anche su Xbox, essendo state le versioni precedenti rilasciate esclusivamente su altre piattaforme.

Questo JRPG mantiene un'impostazione classicamente giapponese, arricchendo l'esperienza visiva con il suo stile HD-2D. Questa peculiare estetica combina texture in pixel con elementi tridimensionali e mette in luce le diverse narrazioni legate ai personaggi del party.

Contemporaneamente al rilascio del secondo capitolo, Square Enix ha pubblicato anche il primo Octopath Traveler su PS4 e PS5, rendendo la serie disponibile su una vasta gamma di piattaforme. Tale mossa sottolinea l'impegno di Square Enix nel rilanciare e promuovere questa acclamata serie.