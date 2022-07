Quello che sta accadendo in queste ore è sicuramente qualcosa di poco comune. Di solito quando un hardware di qualsiasi tipo viene rilasciato, man mano che passano i mesi e gli anni le compagnie tendono ad abbassarne il prezzo. Questo accade perchè il mondo della tecnologia avanza a una velocità estrema, ma a quanto pare Oculus ha deciso di andare controcorrente ultimamente, aumentando considerevolmente il prezzo del proprio visore per realtà virtuale Meta Quest 2.

Ad annunciare questa inaspettata decisione è stata la stessa Oculus, con la compagnia che ha emesso un lungo comunicato in cui ha raccontato tutte le novità riguardo al prezzo di Meta Quest 2. A partire dal prossimo agosto, il visore Oculus costerà 100 Dollari in più. Sia la versione da 128 GB che quella da 256 GB costeranno rispettivamente 399,99 $ 499,99 $. Oltre a ciò, per un periodo di tempo limitato, con ogni acquisto del visore verrà regalato il gioco Beat Sabre.

La decisione di Oculus di aumentare il prezzo del proprio visore anziché abbassarlo, come in molti si potevano aspettare, è stata presa per continuare a investire nel campo della realtà virtuale. Per questo la compagnia ha dichiarato quanto segue: “così possiamo continuare ad aumentare il nostro investimento nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti che spingono l’industria della realtà virtuale verso nuovi traguardi”.

Nonostante questo aumento, Oculus sottolinea che anche con queste variazioni di prezzo, Meta Quest 2 continua a essere il visore per realtà virtuale più conveniente sul mercato attualmente. Tutto questo, ovviamente, in assenza di alcuna informazione sul prezzo con cui verrà venduto PSVR 2, il visore Sony di nuova generazione che è tornato sotto i riflettori con una serie di novità proprio nel corso della giornata di ieri.