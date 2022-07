Sono passati diversi mesi da quando Sony annunciò le ultime novità riguardanti il proprio PSVR 2. Ad oggi conosciamo molto sia sulla parte esteriore che sulle caratteristiche tecniche del visore per realtà virtuale di PlayStation 5, ma nonostante questo sono ancora molteplici i dettagli importanti a mancare all’appello. Con uno degli ultimi State of Play abbiamo visto anche alcuni dei giochi che verranno rilasciati per il visore, ma in queste ore Sony è tornata alla carica mostrandoci alcune novità molto interessanti sul proprio casco VR di nuova generazione.

Con un nuovo post sul PlayStation Blog Sony ha voluto fare un bell’approfondimento su quella che sarà la user experience di PSVR 2. Una delle novità più intriganti è che, una volta indossato il visore di nuova generazione, saremo in grado di vedere quanto ci circonda anche nel mondo reale grazie alla feature see-through. Questo non solo ci permetterà di prendere le misure con gli oggetti o i mobili nelle nostre stanze, ma ci darà anche la certezza di avere il giusto spazio di movimento.

Oltre a questo è stata aggiunta la possibilità di delineare in modo preciso quella che sarà l’area di gioco e di movimento. Il tutto sarà accessibile tramite i vari menù del nuovo PSVR 2, grazie ai quali tutti i giocatori potranno mettere mano e modificare una serie di impostazioni a seconda della stanza e dello spazio che necessitano per giocare alle varie esperienze VR. In tutto questo, se collegherete una PS5 HD Camera alla vostra console potrete anche registrarvi durante le vostre sessioni nei mondi virtuali.

Take an early look at PlayStation VR2’s user experience, including see-through view, broadcasting options, and more. Full details: https://t.co/mJY21QxhKg pic.twitter.com/sJH4mKtBSJ — PlayStation (@PlayStation) July 26, 2022

Concludiamo con due nuove funzionalità di gioco non ancora menzionate da PlayStation, ovvero la presenza della VR Mode e della Cinematic Mode. Nella prima i giocatori potranno godersi i contenuti di gioco VR con una vista a 360 gradi in un ambiente virtuale, con Il contenuto che verrà visualizzato in formato video HDR 4000 x 2040 con frame rate di 90/120 FPS. Nella Cinematic Mode, invece, i giocatori saranno in grado di vedere su uno schermo virtuale tutti i contenuti non VR, un po’ come stare in un cinema ma senza uscire di casa.

Ancora zero informazioni su data di lancio o line up di giochi al day one, ma Sony si è limitata ad assicurare che queste informazioni verranno rilasciate presto.