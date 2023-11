Meta Quest 2, il visore VR All-In-One in sconto del 34%!

Il Black Friday 2023 è ormai dietro l'angolo e, come vi stiamo raccontando ormai da giorni, svariati store hanno già iniziato a proporre sconti imperdibili sui propri prodotti. Ovviamente le offerte riguardano anche l'universo del gaming: oggi, infatti, potete trovare su Amazon il fantastico visore VR Meta Quest 2 a soli 299,00€!

Risparmierete, dunque, 150,00€ rispetto al prezzo consigliato di 449,00€, e avrete anche modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Insomma, un'offerta a dir poco allettante su uno dei migliori visori per la realtà virtuale sul mercato, per cui vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile.

Meta Quest 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il visore Meta Quest 2 rappresenta un'opzione perfetta per gli appassionati di realtà virtuale (VR) in cerca di un'esperienza immersiva e coinvolgente. Con una vasta gamma di giochi e applicazioni VR disponibili sulla piattaforma, questo visore si distingue come una soluzione versatile per i videogiocatori alla ricerca di un'esperienza di gioco completamente nuova e decisamente più immersiva rispetto alla classica console. A differenza del PS VR, infatti, non avrete bisogno di alcuna piattaforma aggiuntiva per giocare, bensì sarete immediatamente pronti per tuffarvi nell'azione, acquistando i giochi che desiderate dall'ampio catalogo.

Le potenzialità del Meta Quest 2, però, non si limitano solo al gioco: con applicazioni dedicate al fitness, offre un modo divertente e coinvolgente per esercitarsi, sfruttando la realtà virtuale per rendere le sessioni di allenamento più stimolanti, rendendolo ideale per chi desidera mettersi in forma in modo divertente e alternativo. Inoltre, la piattaforma supporta una varietà di esperienze sociali, permettendo agli utenti di connettersi e interagire virtualmente con amici e altri giocatori in tutto il mondo.

Si tratta della prima volta nel corso degli ultimi 6 mesi che il Meta Quest 2 viene messo in sconto su Amazon, giacché sinora il suo prezzo era sempre rimasto stabile a 349,99€. Non è garantito che l'offerta duri fino al Black Friday (che, ve lo ricordiamo, su Amazon inizierà ufficialmente il 17 novembre), per cui vi consigliamo di approfittarne subito.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

