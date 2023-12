Steam Link arriva su Meta Quest, giocare in VR non è mai stato così semplice

Grandi notizie per gli appassionati di realtà virtuale: Valve ha reso disponibile Steam Link, l’applicazione che permette di fare streaming dei propri giochi da PC a Meta Quest 2, Quest Pro o Quest 3. L’applicazione è già disponibile sullo store Meta Quest e può essere scaricata gratuitamente.

A differenza di Air Link, l’applicazione ufficiale di Meta che richiede l'installazione e l'esecuzione dell'app Oculus PC (ormai abbandonata) e di Virtual Desktop, che richiede l'installazione del server Virtual Desktop PC, Steam Link è facilissimo da usare: basta avere Steam e SteamVR installati sul PC. L’esperienza è ancora migliore con Quest Pro, grazie alla sua capacità di tracciare viso e occhi. I dati vengono trasmessi a VRChat tramite Open Sound Control, migliorando anche l’esperienza social VR.

L’arrivo di Steam Link segna un passo importante, inutile dire che la community di appassionati di realtà virtuale è in fermento all’idea di poter giocare tutti i titoli della propria libreria Steam in maniera semplicissima installando una sola app, a differenza di quanto accaduto finora, e senza dover collegare un cavo al PC.

Non sappiamo se il supporto verrà esteso anche ai giochi non VR, certo lo speriamo: vi immaginate indossare il visore e giocare a Cyberpunk 2077 come se aveste davanti uno schermo da 100 pollici? Sinceramente noi non vediamo l’ora.