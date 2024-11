Of Ash and Steel, un action RPG vecchio stampo | Anteprima

In un mercato sempre più popolato da giochi che inseguono mode e tendenze del momento, Of Ash and Steel è spuntato come una proposta senza dubbio intrigante: unire il meglio dei classici RPG di una volta con design e grafiche moderne. Sviluppato dal piccolo ma appassionato team indie Fire & Frost, fondato nel 2021, questo action RPG in terza persona rappresenta il loro primo lavoro e promette un’esperienza che combina esplorazione, narrazione e combattimenti in un mondo fantasy medievale tanto spietato quanto affascinante.

Abbiamo avuto modo di scoprirlo in anteprima tramite una presentazione hands-off eseguita proprio da alcuni membri del team di sviluppo, per cui di seguito vi racconteremo le nostre prime impressioni sul titolo.

Nei panni dell'eroe

Of Ash and Steel è ambientato in un’isola parte del regno del Kingdom of the Seven. Un tempo fiorente, questa terra è ora un luogo ostile e misterioso, pieno di tesori nascosti, grotte sottomarine e boss unici. La filosofia alla base del gioco è chiara sin dal principio: niente marcatori, niente percorsi guidati. Esplorare significa lasciarsi guidare dalla curiosità, con ricompense generose per chi è disposto a rischiare e indagare in ogni angolo.

Il protagonista che impersoneremo inizierà la sua avventura come un reietto, e il viaggio tra le lande dell'isola lo porterà a trasformarsi in un eroe un passo alla volta. Durante il cammino dovremo scegliere di allearci con una delle due fazioni, costruire relazioni, sviluppare le abilità, sbloccare e craftare nuove armi e armature e molto altro; inoltre, a influenzare il percorso del personaggio non saranno solamente le pure decisioni narrative che prenderemo ma anche il modo in cui interagiremo con il mondo di gioco.

L’evoluzione del personaggio sarà, invece, stratificata attraverso tre rami di abilità principali — Sopravvivenza, Artigianato e Guerra — e avremo modo di modellare il loro eroe come preferiamo, il tutto tramite l’assegnazione di punti attributo e l’investimento in abilità passive sbloccabili esplorando il mondo. Interessante sembra essere anche l’interazione con gli NPC: inizialmente diffidenti, con il tempo non solo riconosceranno il valore del protagonista, ma arriveranno persino a inchinarsi al suo cospetto riconoscendone il valore.

Purtroppo non avremo modo di decidere l'aspetto del nostro eroe come in altri RPG tramite un editor personaggio, ma gli sviluppatori ci hanno assicurato che potremo comunque personalizzarlo durante l'avventura cambiando, per esempio, il taglio di capelli e di barba e l'equipaggiamento.

Tradizione con un twist

Come diventare questo agognato eroe? Chiaramente uno dei mezzi principali sarà il combattimento, che in Of Ash and Steel non premierà i riflessi rapidi o la forza bruta. Al contrario, si basa su una progressione metodica e sulla padronanza di tre diversi stili di combattimento, ognuno legato a un tipo specifico di arma. Le battaglie richiedono poi precisione e strategia: il tempismo degli attacchi, l’uso dell’ambiente e delle abilità attive saranno fondamentali per sopravvivere.

Da quello che abbiamo potuto vedere tramite dei filmati di gameplay, l’atmosfera giocherà un ruolo cruciale in Of Ash and Steel. Il mondo di gioco non è solo un teatro di pericoli, ma anche uno spazio da vivere e assaporare a 360 gradi: l ciclo giorno-notte, i cambiamenti climatici e i suoni ambientali contribuiscono a creare un universo credibile, invitando i giocatori a rallentare e immergersi completamente nel mondo a metà tra il medievale e il fiabesco. Potremo poi accendere falò, cucinare, ottenere e personalizzare una casa tutta nostra o semplicemente osservare gli NPC seguire le proprie routine quotidiane.

Potremo sia seguire la trama principale che svolgere le numerosi missioni e incarichi secondari presenti nell'isola, ma queste non saranno l'unico modo per racimolare soldi. Oltre ai metodi classici ce ne saranno, infatti, anche di meno "convenzionali" e più meschini, come entrare di soppiatto nelle case degli abitanti e rubare i loro averi. Insomma, eroi sì, ma non necessariamente del tutto onesti.

Insomma, dalla nostra descrizione avrete certamente notato i rimandi presenti in Of Ash and Steel da grandi classici come Gothic e Fable, tanto che gli sviluppatori stessi hanno confermato di essersi ispirati a queste e altre saghe classiche RPG per la creazione del loro titolo, cercando di integrare al contempo elementi moderni che rendano il gioco accessibile a un pubblico più ampio e non solo agli appassionati del genere. Mentre nell'opera non ci saranno elementi come il livellamento automatico dei nemici e i marcatori delle missioni, saranno presente comunque tutorial chiari, un’interfaccia intuitiva e marker ambientali che aiuteranno i giocatori a orientarsi.

Tirando le prime somme su Of Ash and Steel

Il lavoro svolto dal team di Fire & Frost sembra a dir poco interessante: graficamente Of Ash and Steel appare molto convincente da quel che abbiamo visto, complice lo sviluppo in Unreal Engine, e il gameplay sembra unire in modo ottimale elementi dei classici RPG con novità moderne.

Chiaramente il titolo ha sin dalla partenza un grosso competitor, ovvero il reboot di Fable anch'esso previsto per il rilascio nel 2025; il team di Fire & Frost dovrà, quindi, scegliere con attenzione quando dare alla luce il proprio progetto, che al momento è previsto solamente per PC. Non ci resta, dunque, che attendere per scoprire nuove informazioni in merito.