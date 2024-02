SVUOTATUTTO AMAZON: controller Switch PDP in sconto del 28%

Cercate un buon controller per Nintendo Switch, magari che abbia una forma classica, a cui siete più abituati? Non fatevi scappare l'offerta Amazon di oggi sul Controller PDP Rematch, in offerta a soli 21,99€, uno sconto del 28% rispetto al prezzo più basso recente. Il controller è dotato di cavo e ha un design unico e affascinante, grazie alla decorazione a tema Mario, inoltre offre un jack da 3,5mm per collegare le cuffie e due pulsanti aggiuntivi programmabili.

Controller PDP Rematch per Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo controller targato PDP è la scelta giusta per gli appassionati che vogliono un controller dal form factor classico per Nintendo Switch e sono molto attenti sia al design del prodotto, che al suo prezzo. Il jack da 3,5mm permette di collegare le cuffie per immergersi al meglio nei propri giochi preferiti, inoltre il controller permette di regolare il volume direttamente dal D-pad, rendendo il tutto ancor più pratico.

Se volete distinguervi con un controller dal design unico, troverete in questa personalizzazione la scelta ideale, anche perché è colorato con vernice fosforescente che lo rende ancor più spettacolare al buio e perfetto per le sessioni di gioco notturne. Se cercate un controller per Nintendo Switch dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, approfittate di questo sconto Amazon del 28% che porta il controller PDP Rematch al prezzo ridotto di 21,99€!

Vedi offerta su Amazon