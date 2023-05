Se siete alla ricerca di una sedia da gaming per completare adeguatamente la vostra postazione di gioco e, pur volendo risparmiare qualcosina sull’acquisto, volete rivolgervi direttamente ad un prodotto top di gamma, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta proposta da Mediaworld, giacché riguarda una delle migliori proposte del settore!

Di che si tratta? Della splendida, ed ormai ben nota, HP Omen Citadel, ovvero di una sedia da gaming con tutti i crismi e che, non a caso, ha un prezzo consigliato di ben 449,99€, ma che oggi può essere vostra grazie ad uno sconto di circa 100 euro, ovvero a soli 329,99€!

L’occasione è davvero ottima, specie perché parliamo di un prodotto raramente in sconto, e che merita davvero tutta la vostra attenzione, e non solo perché si tratta di un articolo che vanta il pedigree di un’azienda come HP, ma anche soprattutto per la sua pregevole fattura, tale da garantirvi comodità e comfort anche al netto di sessioni di gioco particolarmente lunghe ed impegnative.

Resistente, traspirante ed ergonomica, la HP Omen Citadel è infatti una sedia da gioco progettata per contesti agonistici, e dunque in grado di sopportare un uso continuo e intensivo, ed è in grado di sostenere fino ad un massimo di 136 kg, grazie alla sua resistente struttura in acciaio. Regolabile in diversi aspetti, è stata realizzata con uno schienale reclinabile, braccioli e altezza della seduta regolabili, e può essere spostata comodamente grazie alle sue 5 rotelle, il cui design solido garantirà spostamenti fluidi per anni.

Le imbottiture sono tutte in un memory foam di qualità, capace di mantenere la propria elasticità per anni, ed il rivestimento è in materiale traspirante, per garantire comodità anche nel corso delle sessioni di gioco estive. Si tratta, in sintesi, di una sedia in grado di sostenere lombi, schiena e collo, oltre che di garantire una seduta comoda e confortevole, aiutandovi a mantenere, grazie ad i suoi cuscini, una posizione corretta e defaticante, anche al netto delle molte ore che potreste trascorrere da seduti.

Insomma, parliamo di una una di grande qualità e pregio e, per questo, vi suggeriamo caldamente di approfittare subito di questa offerta, consultando quanto prima la pagina Mediaworld dedicata all’acquisto, anche perché non ci sono notizie relative al numero di pezzi disponibili, né in merito alla durata della promozione.

