Proseguendo sulla scia della riedizione di Onimusha Warlords del 2019, Capcom ripropone Onimusha 2: Samurai’s Destiny su praticamente ogni console disponibile e PC, facendo tesoro dell’esperienza passata e introducendo alcune migliorie pensate anche per i giocatori alle prime armi. Oltre ad aggiornare il comparto grafico, utilizzando l’ormai collaudato RE Engine, il titolo gode di un frame rate raddoppiato e di comode funzioni come il salvataggio automatico. Il risultato finale è più che soddisfacente, a nostro avviso superiore alla precedente remaster del primo capitolo della serie, anche grazie a un materiale di partenza che ha retto meglio il passare del tempo rispetto al capostipite del franchise. Che siate totalmente nuovi alla serie, o veterani che consumarono il disco originale su PS2, questa versione moderna vi darà modo di riscoprire, o scoprire per la prima volta, un pezzo importante della storia videoludica, ancora sorprendentemente attuale in diversi suoi elementi nonostante i vent’anni sulle spalle. Complice anche un prezzo contenuto, Onimusha 2 si presenta come una scelta valida per chi ama i giochi d’azione in terza persona alla vecchia maniera, dove la libertà nello stile di combattimento conta più della modernità del sistema di controllo. Certo, le telecamere fisse e un pizzico di rigidità nei movimenti tradiscono l’età del gioco, ma l’esperienza nel complesso rimane solida e appagante, soprattutto per chi sa apprezzarne il fascino retrò.

A quasi un anno dal rilancio della saga e a oltre sei anni dalla riedizione del primo episodio, Capcom ripropone al pubblico Onimusha 2: Samurai's Destiny, secondo capitolo di una serie che, pur non avendo mai goduto della stessa fama di Resident Evil, è riuscita a conservare intatta la sua identità, affascinando una nicchia fedele di appassionati che ancora oggi ricorda con affetto la trilogia originale... si, il quarto capitolo (Dawn of Dreams), non è mai riuscito a fare breccia nel cuore dei fan o della critica.

Fatto sta che, dopo aver completato nuovamente il gioco, è giunto il momento di raccontarvi nel dettaglio cosa ha da offrire questa remastered, ma vi informiamo subito che se siete affascinati da samurai, creature demoniache e inquadrature statiche "vecchia scuola", potete tranquillamente correre a comprarlo.

Un seguito atipico, ma efficace

Già dai titoli di coda del primo Onimusha, l’introduzione di un nuovo protagonista preannunciava l’arrivo del secondo capitolo, che era in lavorazione prima ancora che il capostipite arrivasse sugli scaffali dei negozi. Una mossa "d'altri tempi", se si pensa a quanto cautamente si muovono le software house in questi giorni, ma che all'epoca catturò immediatamente l'attenzione di chia aveva raggiunto la fine del primo Onimusha.

Il buon riscontro ottenuto da Warlords fece il resto, spronando Capcom a proseguire con quel mix vincente di epoca Sengoku, misticismo e un pizzico di fantascienza, una formula che, anche per via di una scarsità generale di produzioni con lo stesso vibe, funziona ancora oggi.

Forse, l'unico aspetto che si potrebbe appuntare, nel 2025, a Onimusha 2: Samurai's Destiny è una scrittura molto leggera e disimpegnata, mai realmente capace di conquistare con le sue tematiche o le situazioni proposte.

Si tratta, comunque, di un'avventura che, pur mantenendo l’atmosfera cupa del predecessore, introduce nemici dal design a tratti grottesco e caricaturale, conferendo un tono tanto distintivo, quanto esasperato nello stile, ma capace, ancora, di differenziarlo da molte altre produzioni analoghe.

Il fatto che la trama non sia direttamente collegata a quella del primo episodio, inoltre, rende il gioco accessibile anche a chi non ha mai provato Warlords (e magari non vorrà farlo nemmeno in futuro) e, come vi anticipavamo poc'anzi, il comparto narrativo è talmente "leggero" da permettere anche a chi non ha mia avuto a che fare con questa serie, di comprendere appieno l'universo in cui si svolge la storia.

Un lavoro di qualità sopraffina

Come accennato durante la precedente anteprima, Samurai's Destiny prende molto dal primo capitolo, ma riesce comunque a presentare un’identità propria, anche grazie al cambio di regia che caratterizzò ogni episodio della serie principale.

Il nemico principale è lo stesso del primo capitolo, tornato dal regno dei morti in seguito alla sconfitta inflittagli da Samanosuke, e il suo ritorno fungerà da apripista al nuovo protagonista: Jubei, uno dei personaggi più apprezzati della generazione PlayStation 2.

Pur riproponendo scenari e nemici già noti, questo secondo capitolo introduce meccaniche più profonde, come la possibilità di potenziare le abilità del protagonista attraverso le anime raccolte, permettendo di costruire strategie differenti basate su potenza o rapidità.

La gestione della trasformazione in Oni è ora interamente nelle mani del giocatore, aggiungendo una componente tattica alla formula action del gioco e inserendo lievi ma interessanti elementi da GDR.

Il sistema di combattimento resta piacevole ancora oggi, con parate e contrattacchi ben realizzati, mentre la possibilità di stringere legami con i quattro personaggi secondari, attraverso doni e semplici interazioni, sblocca dialoghi aggiuntivi e abilità opzionali, espandendo la narrazione e offrendo uno spaccato maggiore sul mondo di gioco.

Con un centinaio di scene sbloccabili, alcune capaci di influenzare lievemente il corso della storia, il titolo propone una varietà narrativa sorprendente per un’opera pubblicata originariamente più di vent'anni fa e, per quanto tutto risulti molto "leggero", la storia d Jubei risulta meglio scritta rispetto a quella proposta in Warlords, riuscendo a mostrarsi, per certi versi, più matura.

Invecchiato bene come il vino

Abbandonati i rigidi controlli “tank” dell'originale, Onimusha 2 offre una giocabilità molto più fluida, con un buon bilanciamento tra varietà di armi e manovrabilità, sebbene le arene restino piuttosto contenute in termini di dimensioni.

La modalità facile, ora disponibile fin dall'inizio, semplifica l’accesso ai nuovi arrivati, rispecchiando un mercato odierno più aperto e meno elitario in fatto di difficoltà. Al contempo, i veterani possono cimentarsi nella nuova modalità Inferno, dove basta un solo colpo per morire, perfetta per gli amanti delle sfide più complesse e votate alla precisione.

Anche tutti i mini-giochi sono stati inclusi sin dall’inizio del gioco, ma hanno un impatto marginale sull’esperienza complessiva. Di ben altro rilievo è invece la possibilità di ascoltare l’intera colonna sonora tramite una modalità jukebox, insieme alla possibilità di visionare bozzetti e schizzi preparatori che ancora oggi riescono a risultare dannatamente attraenti (e a farci bramare un artbook degno di questo nome).

Altre aggiunte atte a migliorare la quality of life complessiva sono la possibilità di saltare le cutscene, ideale per chi vuole rigiocarlo più volte, il salvataggio automatico, per una maggiore modernità, e l'opzione per cambiare arma al volo durante i combattimenti, mantenendo il ritmo serrato senza passare dai tediosi, e per certi versi farraginosi, menu.

Insomma un'opera di miglioramento onesta e a fuoco, che pecca, tuttavia, dell'assenza di contenuti realmente inediti e capaci di spronare i vecchi giocatori a fare un nuovo "giro di giostra".

Un futuro... passato

Tecnicamente parlando, siamo di fronte a una remastered ben confezionata. Capace di preservare lo stile originale dell'opera e di trasporlo su macchie odierne in maniera decisamente convincente. Sorprende in positivo la resa degli asset pre-renderizzati, che in alta definizione conservano molto del loro fascino originale. Questo evidenzia, ulteriormente, la cura con cui Capcom aveva realizzato modelli, shader e dettagli ambientali già ai tempi della, oramai storica, PlayStation 2.

Il passaggio al RE Engine è avvenuto senza grossi intoppi e ha portato una serie di benefici tangibili, soprattutto in termini di fluidità e performance. L’art direction è rimasta intatta, ma il framerate migliorato (ora fisso a 60 fps) rende gli scontri decisamente più dinamici, pur non trasformandoli mai in duelli eccessivamente frenetici. L'intensità dei combattimenti è ancora oggi ottima e restituisce un tasso di tensione che raramente si percepisce negli action game odierni.

C'è da dire, però , che al netto di un combat system godibilissimo ancora oggi, si sente tanto il passare del tempo, soprattutto se si paragona Onimusha 2 alle soluzioni d gameplay offerte dagli action odierni.

Per concludere, i trenta euro richiesti per questa remastered sono indubbiamente un prezzo molto onesto, specialmente in virtù del lavoro svolto da Capcom. Il lavoro di restauro è encomiabile, le migliorie alla quality of life rendono molto più attuale questo secondo capitolo di Onimusha e, sorprendentemente, il gameplay non ha accusato eccessivamente il peso degli anni.

Onimusha 2 è ancora oggi i gradi di regalare un'esperienza solida e che riesce a parlare tanto ai nostalgici quanto a chi scoprirà solo ora questa incredibile serie dell'epoca di PlayStation 2, peccato solo che al netto di tutti questi aspetti positivi, il gioco non riesca a offrire nulla per spronare i vecchi giocatori a rivivere la storia di Jubei, così come il fatto che Capcom non abbia, rispettosamente, osato con questa remastered, difficilmente spronerà i giocatori attuali a provare a scatola chiusa un titolo uscito oltre vent'anni fa.