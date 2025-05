Sony ha dato ufficialmente il via ai tanto attesi Days of Play 2025, l’iniziativa annuale pensata per celebrare l’universo PlayStation con una valanga di offerte speciali su tutto l’ecosistema: console PS5, accessori, videogiochi e abbonamenti PS Plus. L’evento si svolge dal 28 maggio fino all’11 giugno alle 23:59, con promozioni attive sul PlayStation Store, su PlayStation Direct e presso numerosi rivenditori autorizzati.

>> Vedi le offerte su Playstation Direct <<

>> Vedi le offerte su Amazon <<

>> Vedi le offerte su Gamestop <<

Days of Play 2025, perché approfittarne?

Quest’edizione si distingue per le riduzioni di prezzo eccezionali su tutta la gamma PlayStation. Potrete acquistare PS5 a partire da 399,99€, oppure puntare sulla più performante PS5 Pro a 749,99€, entrambe scontate rispetto al prezzo di listino. Tra le promozioni più interessanti spiccano anche PlayStation VR2 a 399,99€, le cuffie wireless Pulse Explore a 189,99€, il controller Access a 69,99€ e il popolare DualSense a 54,99€.

I vantaggi non si fermano all’hardware. Dal 28 maggio, gli iscritti a PlayStation Plus potranno scaricare giochi di grande richiamo come NBA 2K25, Alone in the Dark, Bomb Rush Cyberfunk e Destiny 2: La Forma Ultima. Gli utenti Extra e Premium potranno inoltre divertirsi con titoli bonus come Skull and Bones, GTA III: The Definitive Edition, Another Crab’s Treasure e tanti altri. I possessori del piano Premium avranno anche accesso ai classici Myst e Riven, oltre alle demo esclusive di Kingdom Come: Deliverance II e Civilization 7.

Se state pensando di attivare o estendere il vostro abbonamento, i Days of Play 2025 sono il momento ideale: Sony propone uno sconto fino al 33% sui piani annuali selezionati e sugli aggiornamenti a PlayStation Plus Premium. Una promozione che apre l’accesso a centinaia di titoli, servizi aggiuntivi e funzionalità cloud.

Durante tutto il periodo promozionale, i membri PS Plus potranno usufruire di sconti del 10% su numerosi film all’interno di Sony Pictures Core, con offerte flash giornaliere dedicate ad alcune delle più celebri produzioni legate al mondo PlayStation.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione: i Days of Play 2025 offrono l’opportunità perfetta per aggiornare il vostro setup da gamer o per immergervi nel mondo PlayStation con offerte imperdibili. Ma attenzione: le promozioni saranno valide solo fino all’11 giugno, quindi conviene agire subito!

