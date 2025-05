Il panorama del gaming su dispositivi Apple potrebbe subire una rivoluzione significativa nell'autunno del 2025. Secondo recenti indiscrezioni, la casa di Cupertino sta preparando un'importante offensiva nel settore videoludico, puntando a consolidare la propria presenza in un mercato dove storicamente non ha mai brillato particolarmente. Nonostante i progressi compiuti con Apple Arcade e l'arrivo di titoli AAA sui Mac con chip Apple Silicon, l'azienda sembra ora determinata a creare un ecosistema di gioco più coeso e integrato tra i suoi diversi dispositivi.

Le fonti più autorevoli, tra cui Bloomberg e il noto reporter Mark Gurman, indicano che Apple stia sviluppando un'applicazione dedicata interamente al gaming che fungerà da hub centralizzato per iPhone, iPad, Mac e Apple TV 4K. Questa piattaforma non si limiterà a raccogliere i titoli disponibili, ma integrerà funzionalità sociali avanzate come classifiche, comunicazioni tra giocatori e un sistema di achievement completo, andando ben oltre quanto offerto dall'attuale Game Center.

L'annuncio ufficiale di questa nuova piattaforma è previsto per il WWDC 2025, con un lancio effettivo programmato per il settembre dello stesso anno, in concomitanza con i nuovi aggiornamenti dei sistemi operativi Apple. Curiosamente, questa tempistica segue di pochissimi giorni il lancio della Nintendo Switch 2, previsto per il 5 giugno 2025, suggerendo una possibile strategia di Apple per inserirsi nelle conversazioni sul gaming in un momento particolarmente caldo per il settore.

L'inclusione del Mac in questa iniziativa non è casuale ma rappresenta un tassello fondamentale nella strategia Apple. Con l'introduzione dei chip Apple Silicon, i computer della mela hanno finalmente acquisito la potenza necessaria per far girare titoli di alto profilo come Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 e Death Stranding. L'arrivo futuro di Cyberpunk 2077 testimonia ulteriormente questa rinnovata attenzione verso il gaming su macOS.

La nuova app potrebbe rappresentare un tentativo diretto di competere con piattaforme ben consolidate come Steam, offrendo ai possessori di Mac un'alternativa nativa per scoprire, acquistare e giocare ai titoli disponibili. Secondo quanto riportato, l'applicazione potrà "accedere anche ai giochi scaricati al di fuori dell'App Store", un'apertura significativa che potrebbe attrarre sviluppatori e publisher verso l'ecosistema Apple.

Per gli utenti, questa integrazione significherebbe poter accedere facilmente sia ai titoli premium acquistati tramite App Store sia ai giochi inclusi nell'abbonamento Apple Arcade, attualmente disponibile al prezzo di 6,99 dollari mensili. Questo approccio unificato potrebbe facilitare notevolmente l'esperienza di gioco su dispositivi Apple, eliminando la frammentazione attuale.

Non è ancora chiaro se questa nuova iniziativa comporterà anche un ampliamento significativo del catalogo di Apple Arcade o l'introduzione di titoli AAA all'interno del servizio in abbonamento. Tuttavia, l'integrazione con il Mac App Store suggerisce che Apple stia puntando a creare un ambiente in cui i giochi di fascia alta possano coesistere con produzioni più casual, offrendo un'esperienza completa a tutti i tipi di giocatori.

Il nuovo hub di gaming non sarà l'unica novità annunciata al WWDC 2025. Secondo le anticipazioni, Apple presenterà anche nuove funzionalità alimentate dall'intelligenza artificiale per ottimizzare la durata della batteria, capacità sanitarie potenziate, una versione completamente riprogettata dell'app Traduci e, forse la novità più intrigante, una funzione di traduzione in tempo reale per gli AirPods.

Curiosamente, l'iniziativa non sembra includere, almeno per il momento, il visore Vision Pro e il sistema operativo visionOS, suggerendo che Apple potrebbe avere piani separati per il gaming in realtà mista o che questa piattaforma non sia ancora considerata prioritaria per l'intrattenimento videoludico.

Se le indiscrezioni si riveleranno corrette, questa mossa rappresenterebbe uno dei tentativi più ambiziosi di Apple di ritagliarsi uno spazio significativo nel settore del gaming, un mercato che finora ha visto la casa di Cupertino come un attore importante ma mai dominante. La sfida sarà convincere sia gli sviluppatori che i giocatori che l'ecosistema Apple è finalmente pronto a offrire un'esperienza di gioco completa e competitiva.