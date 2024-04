Open Roads, un viaggio breve ma intenso | Recensione

Se siete veri appassionati di cinema, negli ultimi dieci anni vi sarete imbattuti almeno un paio di volte in una produzione A24. Un contesto particolare, nato come realtà intenta a promuovere titoli indipendenti garantendo molte delle qualità e dei plus che prima solo le grandi case cinematografiche potevano assicurare. A24 si è di fatto creata una propria nicchia, un’atmosfera e una reputazione pressoché uniche: oggi, insomma, è divenuto di uso comune etichettare una pellicola come “un film della A24”.

Perché un’introduzione del genere? Nel mondo dei videogiochi abbiamo una realtà nata e sviluppata in modo totalmente differente, ma che a onor del vero condivide diversi tratti con la casa di distribuzione di New York: stiamo parlando di Annapurna Interactive, azienda le cui produzioni sono riuscite a guadagnarsi uno status e una caratura proprio di questo genere. I giochi di Annapurna, seppur differenti tra loro, condividono infatti aspetti e caratteristiche in grado di dar vita a un vero e proprio filone. Open Roads è l’ultima opera distribuita dal noto publisher e, nella sua brevità, si è rivelata proprio l’esperienza che ci si poteva aspettare. Scopriamola insieme!

Open Roads: pronti a partire?

Il gioco ci mette nei panni di Tess Devine, giovane impiegata di un videonoleggio alle prese con un trasloco: la ragazza ha appena perso la nonna e, insieme alla madre, è al lavoro per inscatolare decenni e decenni di ricordi accumulati nelle varie stanze della casa. È proprio da questi che ha inizio il racconto di questa famiglia dai rapporti complicati, che poco alla volta andremo a sviscerare in quest’avventura firmata Annapurna Interactive.

Quando Tess si imbatte in una misteriosa cartolina, la quale suggerisce l’esistenza di un fantomatico amante della nonna, decide di partire in un road trip alla scoperta delle tante storie del passato della sua famiglia. Ad accompagnarla sarà appunto la madre, e uno dei punti focali del racconto sarà la relazione tra le due: un rapporto non semplice, ma che va oltre al “solito” cliché dell’adolescente in ribellione verso i propri genitori. Le due sono infatti condizionate dalla presenza/assenza del padre di Tess, con il quale saremo spesso in contatto durante questo viaggio: le premesse per una bella avventura, insomma, ci sono davvero tutte.

A livello di gameplay siamo di fronte a un ibrido tra un walking simulator e una visual novel: ci troveremo a dover esplorare in lungo e in largo ambientazioni anche molto diverse tra loro, e una menzione d’onore va senza dubbio fatta da questo punto di vista. Open Roads riesce infatti a costruire, anche grazie al setting in cui si trova, atmosfere e sensazioni davvero ben curate. A contribuire sotto quest’aspetto troviamo diversi elementi, in primis il singolare comparto grafico.