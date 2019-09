Ori and the Blind Forest: disponibili nuovi dettagli sulla versione per Nintendo Switch

Moon Studios ha rilasciato una serie di nuovi dettagli per l'attesissima versione Nintendo Switch di Ori and the Blind Forest.

Con l’avvicinarsi del lancio su Nintendo Switch dell’ottimo Ori and the Blind Forest: Definitive Edition Moon Studios, la software house dietro il titolo, ha deciso di rivelare ai propri fan una lunga serie di dettagli sulla trasposizione. Lo studio ha inoltre tenuto a sottolineare come tale progetto si sia rivelato decisamente impregnato di passione e che sono servite migliaia di build del titolo, ore e ore di ottimizzazione e cambiamenti di engine per raggiungere il miglior risultato possibile. Moon Studios ha infine voluto sottolineare l’importanza dei fan in tutto questo. Leggi anche: Leggi anche: Pokémon GO, Niantic patteggia una class action per ben 4 milioni di dollari. Leggi anche: Leggi anche: The Witcher 3, CD Projekt RED torna a parlare del porting per Nintendo Switch Ecco tutte le nuove informazioni rilasciate: Risoluzione 1080p a 60 frame per secondo in modalità docked

Risoluzione 720p a 60 frame per secondo in modalità portatile

Il titolo dovrebbe pesare meno di 4 GB

Saranno supportati sia Xbox Live che i vari obiettivi

Gli obbiettivi non saranno trasferibili e i giocatori potranno quindi sbloccarli nuovamente in questa nuova versione

Sono stati inclusi degli aggiustamenti all’interfaccia per renderla più gradevole a chi non è in possesso di un account Xbox Live

Non si è scesi a nessun compromesso: Ori and the Blind Forest sarà lo stesso di sempre, solo più ottimizzato Manca oramai veramente poco al lancio del titolo: Ori and the Blind Forest: Definitive Edition uscirà infatti su Nintendo Switch il prossimo 27 settembre. Che ne pensate di questa notizia, avete già giocato al titolo di Moon Studios? Recupererete Ori and the Blind Forest su Nintendo Switch o preferite giocarlo su altre piattaforme? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti! Potete prepararvi al lancio del titolo acquistando un Nintendo Switch, con un voucher da 35€ incluso, direttamente a questo indirizzo.