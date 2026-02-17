Xbox Game Pass si prepara a un febbraio e marzo di fuoco con otto nuovi titoli in arrivo tra il 19 febbraio e il 3 marzo, e tra questi spicca un'aggiunta destinata a far parlare gli appassionati di RPG: Kingdom Come Deliverance 2. Microsoft ha ufficializzato la lineup con un annuncio che conferma la strategia sempre più aggressiva del servizio in abbonamento, pronto a offrire day one e titoli tripla A di peso nel catalogo. La selezione include produzioni di generi diversi, dai simulatori gestionali fino ai grandi classici JRPG, passando per il ritorno di uno degli action RPG più celebrati dell'ultima generazione.

Il piatto forte della selezione è senza dubbio Kingdom Come Deliverance 2, atteso sequel del capolavoro medieval RPG di Warhorse Studios, che arriverà il 3 marzo su Xbox Series X|S, PC e Cloud nei tier Ultimate, Premium e PC. Il titolo promette di espandere l'esperienza hardcore e storicamente accurata del primo capitolo, offrendo un sistema di combattimento ancora più stratificato e un mondo di gioco ambientato nella Boemia del XV secolo con un livello di dettaglio impressionante. L'inclusione nel catalogo Game Pass rappresenta un'opportunità enorme per chi non ha mai provato la serie o vuole immergersi in un RPG senza compromessi.

Altro colpo importante è l'arrivo di The Witcher 3 Complete Edition il 19 febbraio, ma esclusivamente su console e Cloud nelle tier Ultimate e Premium. La Complete Edition include tutti i DLC, compresi i monumentali Hearts of Stone e Blood and Wine, offrendo centinaia di ore di contenuti per uno dei giochi di ruolo più influenti degli ultimi dieci anni. Chi non ha ancora esplorato le avventure di Geralt di Rivia o desidera un replay con i miglioramenti next-gen troverà qui un'occasione imperdibile.

Kingdom Come Deliverance 2 e The Witcher 3 Complete Edition rappresentano un poker di RPG dal valore inestimabile per gli abbonati Game Pass

Sul fronte sportivo, College Football 26 entra nel catalogo il 19 febbraio tramite EA Play, disponibile per chi ha sottoscritto Xbox Game Pass Ultimate su Series X|S e Cloud. Si tratta dell'ultimo capitolo della serie calcistica collegiale di Electronic Arts, che continua a riscuotere successo soprattutto nel mercato nordamericano. Per gli appassionati di sport americani, l'aggiunta rappresenta un valore aggiunto significativo del tier Ultimate.

Il 3 marzo arriva anche Final Fantasy III su Series X|S, PC e Cloud, portando sul servizio uno dei capitoli classici della saga Square Enix. Il JRPG rappresenta un tassello importante nella storia della serie, con il suo sistema di job e una narrativa che ha definito gli standard del genere. La versione proposta sarà quella rimasterizzata, accessibile a una nuova generazione di giocatori.

Tra le altre aggiunte spiccano TCG Card Shop Simulator il 24 febbraio, un gestionale dedicato agli appassionati di giochi di carte collezionabili, e Towerborne il 26 febbraio, action RPG cooperativo che punta sul multiplayer e sulla progressione a lungo termine. Death Howl, in arrivo il 19 febbraio, e Dice A Million il 25 febbraio su PC completano una lineup variegata pensata per soddisfare pubblici diversi.

Microsoft aveva già anticipato questa ondata di contenuti con l'aggiunta odierna di tre titoli, tra cui Avatar: Frontiers of Pandora di Ubisoft, che ha già catturato l'attenzione degli abbonati. Nel frattempo, l'azienda ha confermato che quattro giochi lasceranno il servizio il 28 febbraio, secondo la rotazione standard del catalogo che vede periodicamente l'uscita di titoli meno giocati o con accordi di licenza in scadenza.