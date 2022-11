Da quando Overwatch 2 è giunto sul mercato in molti si sono lamentati di tutti quei problemi che lo hanno afflitto. Difficilmente dimenticheremo i primi momenti di vita del titolo, con infinite code per accedere ai server, variegati glitch randomici ad ogni sessione ed espulsioni improvvise dalle partite. Il secondo capitolo dell’hero shooter oggi è un gioco nettamente più stabile, ma Blizzard sta continuando a lavorare duramente per sistemare il gioco ascoltando il feedback dei giocatori.

Con un post pubblicato di recente sul proprio blog ufficiale, Blizzard ha finalmente svelato alla propria community cosa si deve aspettare dai prossimi aggiornamenti di Overwatch 2 (di cui potete acquistare un pack su Amazon). La compagnia ha deciso di sottolineare che molte di queste novità future potrebbero subire dei cambiamenti, ma nei piani del team di sviluppo c’è la volontà di assecondare una serie di feedback lasciati dai giocatori in questi primi momento di vita del gioco.

Per esempio, tempo fa scoppiò il caso riguardante l’SMS Protect, la feature che tagliava fuori tutti gli account minuti di un cellulare pre-pagato. Ora Blizzard annuncia che questa feature verrà rivista, ammettendo di aver deciso di fare un passo indietro sulla questione dopo le diverse lamentele di alcuni giocatori. Ci saranno novità anche per il modo di guadagnarsi le Skin, dato che dalla Stagione 2 ai giocatori basterà semplicemente giocare per sbloccare uno di questi contenuti estetici.

Blizzard, infine, fa un primo accenno anche a qualcosa che avverrà insieme alla Stagione 3 di Overwatch 2. Il team ha parlato di un cambiamento al Battle Pass, con quest’ultimo che verrà riequilibrato proponendo ai giocatori una nuova diversità di sfide che rendano più divertente il proprio livellare giocando. In tutto questo Blizzard ha dichiarato di voler rendere ancora più giocosa l’esperienza di gioco, dando alla propria community la possibilità di ottenere costantemente nuovi contenuti per gli eroi in modi sempre freschi e che li possano premiare dei loro sforzi e del tempo che dedicano al titolo free-to-play.