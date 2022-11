È già passato un mese dal lancio di Overwatch 2, e tutti ci ricordiamo quanto furono difficili i primi giorni della nuova iterazione della serie Blizzard. L’hero shooter si è presentato ai nastri di partenza come un’esperienza free-to-play, e questo ha permesso a tutti di potersi approcciare alla novità del momento. Questa elevata affluenza di giocatori ha portato a congestionare i server in tempo record, mostrando il fianco anche a tante altre problematiche, ma a quanto pare questa falsa partenza non ha impedito al titolo di raggiungere grandissimi traguardi.

In queste ore Blizzard ha condiviso una serie di dati sull’ottimo inizio di Overwatch 2, con la compagnia che sottolinea come il titolo stia andando fortissimo dopo solamente un mese dal lancio. Come possiamo leggere dalle dichiarazioni pubblicate dalla compagnia statunitense, il secondo capitolo del noto hero shooter ha dato il benvenuto a oltre 35 milioni di giocatori da tutto il mondo, molti dei quali si sono avvicinati per la prima volta in assoluto al franchise.

Sono numeri da record quelli che ha fatto segnare Overwatch 2 (di cui potete acquistare un pack su Amazon), e che non hanno niente a che vedere con quanto era riuscito a fare il primo capitolo, il quale riuscì ad attirare 15 milioni di giocatori nei tre mesi successivi alla sua uscita e ha raggiunto i 35 milioni di giocatori solamente a ottobre 2017, dopo più di un anno dal lancio. Certo, è anche vero che l’essenza free-to-play del secondo capitolo fa tanto e ha permesso a proprio tutti di affacciarsi all’esperienza senza dover sborsare nemmeno un centesimo.

Questo aggiornamento numerico è stato anche occasione di discussione per il futuro di Overwatch 2, con Blizzard che ha anche dichiarato quanto segue: “Non vediamo l’ora di fornire aggiornamenti stagionali molto ambiziosi e regolari per il gioco, i quali introdurranno nuovi personaggi, mappe e modalità, inclusa l’attesissima modalità PvE prevista per il 2023”. Insomma, sembra che il futuro del nuovo titolo Blizzard sia roseo e molto entusiasmante.