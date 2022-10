Sono giorni molto difficili per Overwatch 2 e Blizzard, con la compagnia statunitense che si trova a dover lavorare duramente per risolvere la gran parte dei problemi che affliggono il nuovo free-to-play. Su questi lidi abbiamo già segnalato più volte quelle che sono le problematiche principali emerse nel gioco in questi giorni, ma a quanto pare non c’è ancora ace per il titolo del momento. Ora, stando a quanto affermato da Blizzard, lo studio è stato costretto a rimuovere temporaneamente due eroi.

Si tratta di Bastion e Torbjörn, due eroi presenti fin dal day one del primo capitolo di Overwatch. Stando a quanto dichiara Blizzard, i due personaggi sono stati rimossi da quasi tutte le modalità del nuovo capitolo dell’hero shooter a causa di alcuni bug. Entrambi gli eroi presentano delle abilità problematiche, e in queste ore sono sotto gli occhi attenti degli sviluppatori, i quali cercheranno di risolvere i problemi nel minor tempo possibile, così da buttare nuovamente nella mischia i due personaggi.

L’annuncio è arrivato in queste ore tramite un post pubblicato sull’account Twitter ufficiale di Overwatch dove, oltre ad informarci di questa situazione, è stato sottolineato come Bastion sia al momento inutilizzabile in tutte le modalità di Overwatch 2 (di cui potete acquistare un pack su Amazon). A differenza del robottone, Torbjörn è giocabile solamente nella modalità partita veloce, mentre per usarlo nelle altre modalità servirà avere un po’ di pazienza.

QUICK PSA

Bastion and Torbjörn will be taking a quick trip to the workshop while we iron out a few bugs in their ability kits!

️ Bastion will be unavailable in all modes during this time, while Torbjörn will still be playable in Quick Play. pic.twitter.com/ghjLL5KV7b

— Overwatch (@PlayOverwatch) October 10, 2022