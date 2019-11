Overwatch 2: mostrato il Gameplay durante la BlizzCon 2019

Dopo l'annuncio di Overwatch 2 sul palco della BlizzCon 2019 è stato mostrato il gameplay che anticipa quelle che saranno le novità di questo sequel.

Blizzard ha finalmente reso ufficiale oggi durante la cerimonie di apertura della BlizzCon 2019, Overwatch 2 è in arrivo. Il Game Director del titolo Jeff Kaplan, ha infiammato la folla dicendo che il nuovo gioco sarà già giocabile in fiera. Il nuovo gioco mantiene ancora un sistema di gioco PvP 6v6, con una nuova modalità chiamata Push che sarà disponibile sia in modalità Casual che Competitiva, e si giocherà anche nella Overwatch League.

La novità più grande, già rumoreggiata in questi giorni, riguarda l’inclusione anche di una tonnellata di contenuti PvE, tra cui un’esperienza narrativa dedicata alla storia. Le missioni degli eroi si concentrano sul gioco cooperativo, e lo stesso Kaplan ha affermato che saranno molto simili alle missioni degli eroi in Diablo.

Kaplan ha infine detto che Overwatch 2 presenterà molti nuovi eroi e tutti gli eroi già conosciuti nel titolo precedente stanno ottenendo importanti aggiornamenti visivi, quindi vedremo presto nuove skin. È importante sottolineare che Overwatch e Overwatch 2 avranno un ambiente multiplayer condiviso, il che significa che i giocatori di Overwatch avranno accesso a tutte le mappe e le modalità che sono nuove nel gioco, e tutti i cosmetici Overwatch verranno trasferiti in Overwatch 2: “Non rimane nulla dietro, nessuno viene lasciato indietro “, ha detto Kaplan.

Quello di Overwatch 2 è stato solo uno dei tanti annunci fatti durante la cerimonia di apertura della BlizzCon 2019. La fiere non è finita qua, anzi, siamo solo all’inizio, per questo aspettatevi ulteriori resoconti direttamente da Anaheim. Soddisfatti dell’annuncio di Overwatch 2? Diteci la vostra.