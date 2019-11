Overwatch 2: mostrato un nuovo gameplay sulla modalità storia

Sul canale Youtube di Game Informer è stato caricato un nuovo gameplay di 15 minuti in cui viene mostrata una missione della modalità storia di Overwatch 2.

Sono passati dei giorni dalla BlizzCon 2019 e dall’annuncio di Overwatch 2, e sono ormai numerosi i dettagli e le informazioni sul sequel dell’Hero Shooter targato Blizzard. Tutte le voci di corridoio che giravano attorno al titolo prima dell’annuncio ufficiale si sono rivelate essere veritiere, e tra le altre cose Overwatch 2 proporrà anche una nuova modalità storia incentrata su un sistema di gioco PvE.

Sul canale Youtube di Game Informer è uscito un nuovo video di gameplay della durata di 15 minuti che si prefigge il compito di mostrare proprio la modalità Storia. Se non l’avete ancora visto inoltre, è stato diffuso un altro video di gameplay di Overwatch 2 qualche giorno fa, riguardante la prima missione della storia.

Come si evince dal video, una delle più grosse novità di Overwatch 2 saranno i talenti sbloccabili per ogni eroe. Nel caso di Tracer ogni volta che il giocatore userà l’abilità di dash le armi di Tracer verranno ricaricate in automatico. Questi Talenti sono stati sviluppati per le missioni Eroe quindi, non è detto che al rilascio del gioco saranno utilizzabili anche nella modalità storia.

Vi ricordiamo che Blizzard non ha ancora dato una data di lancio ufficiale per Overwatch 2, lasciando intuire che il gioco però uscirà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, ma non escludendo che possa arrivare anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Avete visto il nuovo Gameplay della modalità storia? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.