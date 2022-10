Ieri sera abbiamo assistito a un momento molto importante per il settore del gaming con Overwatch 2 che ha finalmente fatto il suo debutto su tutte le piattaforme attualmente disponibili sul mercato. Per i fan dell’hero shooter Blizzard è un toccasana questo nuovo capitolo, ma la sua essenza free-to-play sta già permettendo anche ai più curiosi di approcciarsi a questo universo di gioco, e forse è anche per questo che nella serata di ieri in moltissimi non sono riusciti a giocare al titolo a causa dei server troppo pieni.

Sono state numerose le segnalazioni da parte dei giocatori, i quali si sono trovati a interfacciarsi con una sola schermata del gioco: quella della lista d’attesa prima di entrare in una partita. Quel che ha dell’assurdo è che in moltissimi si sono arresi dopo ore e ore di attesa senza riuscire minimamente a provare Overwatch 2 (di cui potete acquistare un pack su Amazon). Come segnala anche il noto utente Twitter Benji-Sales, a un certo punto si è trovato in attesa con davanti a lui oltre 50 mila giocatori.

Questo assalto ai server al lancio del gioco possiamo tranquillamente imputarlo al passaggio di Overwatch al modello free-to-play che, come avevamo accennato poco fa, permette anche a chi non si era mai avvicinato al primo capitolo di sperimentare questo genere di esperienza. A quanto pare, però, sembra che questa gigantesca affluenza non sia stato l’unico problema ad affliggere il lancio di Overwatch 2.

Welp 50,000+ Players are in Queue ahead of me trying to log into Overwatch 2

I think it's safe to say a lot of people are trying to play this game that just released lol pic.twitter.com/WyESrHsL4Z

— Benji-Sales (@BenjiSales) October 4, 2022