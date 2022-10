Mancano ormai poche ore e Overwatch 2 farà finalmente il suo debutto su tutte le piattaforme. L’attesa da parte degli appassionati di questo franchise sta diventando sempre più tangibile, e il passaggio del gioco alla formula free-to-play sta attirando l’interesse di molti. Per ingannare l’attesa, in queste ore Secretlab ha annunciato una nuova collezione di sedie da gaming proprio tutta dedicata a Overwatch, con un paio di modelli che vi faranno sentire dei veri eroi.

Overwatch 2

Il brand noto per l’alta qualità dei suoi prodotti non è nuovo a operazioni di questo genere, e già in passato abbiamo visto tutta una serie di prodotti legati a diversi amatissimi brandi videoludici, ma non solo. Ora, in queste ore è stata svelata la nuovissima Overwatch 2 Collection per festeggiare l’imminente lancio del sequel dell’hero shooter targato Blizzard. Come al solito, questa collezione presenta sedie da gaming disponibili in tutte le dimensioni proposte da Secretlab.

La collection arriva insieme a due modelli delle sedie Secretlab TITAN Evo 2022, una tutta dedicata a Tracer e l’altra a Genji. I due eroi sono presenti fin dalla prima versione del primo capitolo di Overwatch, e sono tra i personaggi più amati del franchise. Proprio per questo Secretlab ha scelto loro due per creare due sedie da gaming uniche e che rispecchiano alla perfezione gli stili e i design dei due personaggi.

Entrambi i modelli li potete già acquistare cliccando su questo indirizzo, e oltre a trovare le due sedie brandizzate Overwatch potete dare un’occhiata all’intero catalogo dedicato alle sedie da gaming Secretlab, alle scrivanie e a tutti i vari gadget. Questa è un’ottima occasione per godere al massimo il nuovo Overwatch 2 che, vi ricordiamo, verrà rilasciato sotto forma di free-to-play domani 4 ottobre 2022. Il gioco sarà disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC Microsoft Windows.