Overwatch 2: mostrato il primo gameplay PvP e due mappe

Overwatch, lo sparatutto online firmato Blizzard, è probabilmente una delle più grandi sorprese della scorsa generazione. Il titolo nel giro degli anni ha subito dei corposi aggiornamenti, i quali hanno cambiato drasticamente le sorti dell’opera mantenendo però un gameplay tanto frenetico quanto divertente. Sappiamo bene che il secondo capitolo è in procinto ad uscire, ma negli ultimi mesi alcune notizie trapelate in rete avrebbero fatto preoccupare tutti i fan del progetto.

Niente paura, perché proprio in queste ore gli sviluppatori hanno rilasciato diversi trailer gameplay di Overwatch 2 svelando due delle mappe di gioco: Monte Carlo e Roma. Fra queste dobbiamo per forza citare la capitale della cultura, visivamente davvero incredibile che potrebbe diventare nel giro di poco tempo una delle preferite dagli appassionati. Dal filmato di poco più di 10 minuti possiamo vedere come il gameplay sia rimasto più o meno lo stesso. Blizzard ha quindi deciso di non stravolgere il tutto rimanendo ancorato sulle solidi basi costruite ed apprese con il primo strabiliante capitolo nel corso del tempo.

La sensazione che danno questi trailer è che Overwatch 2 sia in procinto ad essere rilasciato ed è quindi possibile che faccia la sua apparizione proprio quest’anno (anche se diversi mesi fa il team ha detto il contrario), come già promesso dagli sviluppatori. Ad oggi il team non ha rivelato nessuna importante novità, è possibile che sfrutteranno il palcoscenico dell’E3 2021 per svelare data di uscita e relative informazioni.

Nonostante negli ultimi anni l’hype sia mano a mano scemato, Overwatch rimane essere un titolo estremamente godibile ed ancora pieno di gente online. Per questo vi invitiamo a recuperarlo, specialmente perché oggi il titolo può essere comprato ad un prezzo estremamente vantaggioso. Ricordiamo che nel 2018 durante i Game Awards si è portato a casa la statuetta più ambiziosa, testimoniando quanto Blizzard abbia fatto un lavoro eccellente. Insomma, aspetteremo il momento giusto per scoprire dettagli aggiuntivi, in attesa di quel giorno vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.