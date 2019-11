Overwatch 2 ha messo in pausa il supporto al primo capitolo

Il game director Jeff Kaplan ammette che Overwatch 2 è la causa del ridotto supporto al primo capitolo ma le cose cambieranno a ridosso del seguito.

In attesa di Overwatch 2 il primo capitolo resterà congelato. Ad ammetterlo con molta franchezza è il game director della serie e vicepresidente di Blizzard Jeff Kaplan che ha spiegato come per il suo team sia molto difficile dover conciliare un minimo di supporto al primo capitolo e lo sviluppo del seguito. “Overwatch 2 è stato al 100% il motivo” per cui i nuovi contenuti per il primo capitolo sono diventati sempre più rari ha ammesso Kaplan aggiungendo che l’annuncio del seguito ha tolto un peso al team dandogli la possibilità di spiegare direttamente ai giocatori cosa sta accadendo alla serie.

Dover ripetere gli stessi eventi stagionali solo con qualche lieve modifica è difficile da accettare per il team di sviluppo. Kaplan racconta: “Ad esempio, mi ero seduto accanto a uno dei designer dell’evento La vendetta di Junkenstein, uno sviluppatore in gamba, Mike Heiberg, e lui mi spiegava tutte le idee che aveva per l’evento di Halloween di quest’anno – dice Kaplan – ma ho dovuto rispondere che purtroppo siamo concentrati su altro. Questa situazione è sicuramente per noi molto difficile”.

Kaplan insiste sul fatto che il primo capito non è ormai alla fine del suo ciclo di vita ma si trova solo in un periodo di stasi. Overwatch 1 e 2 saranno aggiornati con nuove mappe ed eroi contemporaneamente e quando verrà rilasciato il secondo capitolo anche il primo potrà avere dei miglioramenti grafici. Ad ogni modo il game director ritiene che il team abbia fatto un buon lavoro nel supportare il primo capitolo e allo stesso tempo lavorare a Overwatch 2 facendo intendere che in futuro i due client potrebbero anche essere unificati.

Per questo il game director si dice fiducioso sul fatto che Overwatch 2 possa essere l’evento più importante nella storia della serie e già a ridosso dell’uscita il primo capitolo avrà degli aggiornamenti sostanziosi. “Il fatto che potremo tornare di nuovo a pubblicare aggiornamenti con cadenza regolare, quando potremo essere concentrati al 100% – ha aggiunto Kaplan – è un’idea molto entusiasmante per me”. Dopo l’annuncio ufficiale a BlizzCon 2019, Overwatch 2 non ha ancora una data d’uscita.