Overwatch 2: Jeff Kaplan “la modalità PvE spingerà la narrazione della storia”

Da quando è stato annunciato Overwatch 2 mesi fa, Jeff Kaplan, il game director del gioco è stato interpellato più e più volte in svariate interviste. Per la maggior parte di queste chiacchierate con le varie redazioni del settore, Kaplan ha tenuto a sottolineare come il sequel del suo Hero Shooter non sarebbe stato semplicemente un grosso aggiornamento, ma un vero e proprio seguito che sarebbe andato ad ampliarne i punti cardini dell’esperienza, aggiungendo anche qualche novità.

Recentemente, in una nuova intervista con la redazione di GamesRadar, Jeff Kaplan si è concentrato sui contenuti PvP e Pve che saranno presenti all’interno di Overwatch 2. Nello specifico il game director ha affermato che il sequel si presenterà al lancio con una vasta gamma di novità, a partire dalle Missioni Storia, fulcro principale dell’esperienza PvE del nuovo titolo Blizzard.

A tal proposito le parole di Kaplan sono state: “Stiamo introducendo una modalità PvE che includerà una serie completa di missioni della storia che spingeranno una narrazione della storia Overwatch nel gioco per la prima volta. Stiamo anche lavorando a una funzione cooperativa che chiamiamo Missioni Eroe che sarà alimentata da un sistema di progressione che consentirà a ciascun eroe di salire di livello e acquisire nuovi poteri”.

Overwatch 2 è attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Al momento non si hanno notizie concrete sulla data di rilascio del titolo, ma secondo alcune voci di corridoio il sequel dell’Hero Shooter targato Blizzard potrebbe arrivare prima del previsto, ma si parla ancora di speculazioni. Cosa pensate delle parole di Jeff Kaplan? Siete curiosi di provare la nuova modalità PvE di Overwatch 2?