Fin dalla sua primissima pubblicazione Overwatch 2 ha sempre fatto parlare di sé, e non nei modi più rosei possibili. Gli approcci iniziali della sua community non sono stati i migliori, riscontrando fin da subito una manciata di bug che nel tempo sono stati corretti, ma anche all’orizzonte i problemi non sembrano finire.

Basandoci su un recente post Twitter condiviso dall’utente Bogur, sembra proprio che un nuovo e temibilissimo bug/glitch stia nuovamente minacciando gli equilibri della community di Overwatch 2, sconvolgendo le partite in modo del tutto inaspettato. Nel video in questione vediamo il ragazzo e il suo team affrontare una squadra avversaria totalmente invisibile. Il fatto di non poterli vedere in alcun modo, e di non poter quindi leggere i loro attacchi, ispira una iniziale ilarità generale che diventa ben presto disperazione e rabbia.

Come anticipato anche sopra, non si tratta affatto della prima volta in cui gli appassionati si ritrovano in situazioni paradossali come questa, con bug precedenti che arrivavano addirittura a spegnere i PC dei giocatori, causando anche altri problemi di vario genere.

Nel corso dei mesi, comunque, Blizzard ha attentamente ascoltato e seguito le lamentele su Overwatch 2 (con interventi diretti e risposte abbastanza allineate con le esigenze e problematiche del caso), cercando di muoversi nel modo più pronto possibile, e ottenendo sempre consensi da tutti. Al momento il titolo resta comunque un’esperienza frequentatissima con numeri da capogiro che sono inevitabilmente difficili da gestire in toto.

Per adesso non è stata ancora approfondita la causa scatenante di questo ultimo bug “dell’invisibilità”, nella speranza di un nuovo intervento in funzione dell’esperienza di tutti quanti. Non ci resta che attendere nuovi dettagli in merito sia alla situazione che alla nuova stagione ormai agli sgoccioli.

