Overwatch: secondo un rumor non ci saranno più nuovi eroi

Secondo un rumor proveniente dal solito insider Metro, Overwatch non riceverà purtroppo in futuro nessun nuovo personaggio.

Come oramai saprete benissimo l’1 e il 2 novembre prossimi si terrà la BlizzCon 2019, con l’attesissimo evento di Blizzard Entertainment che, secondo diversi rumor, si rivelerà a dir poco epocale. In tale occasione infatti, a voler credere alle varie indiscrezioni, verranno annunciati Overwatch 2, Diablo 4 e Diablo 2 Remaster.

Non tutte le notizie ad oggi emerse sembrano però essere positive e, anzi, il noto insider Metro ha purtroppo gelato la community del celebre hero based shooter. Secondo lui, infatti, non sono attualmente previsti ulteriori eroi per Overwatch, in quanto tutti gli sforzi del team sono concentrati sullo sviluppo del secondo episodio, di cui vi avevamo parlato più approfonditamente poco fa.

No new hero for OW from what I've heard. They are putting all their resources towards releasing OW 2 as fast as possible. — Metro (@Metro_OW) October 18, 2019

Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze quanto dichiarato dall’insider ma, considerando come esso si sia dimostrato più volte affidabile in passato, non ci sarebbe da sorprendersi eccessivamente se Blizzard avesse effettivamente deciso di concludere il supporto al tanto apprezzato Overwatch.

Nel frattempo, nonostante tali voci, il titolo continua infatti ad essere decisamente attivo, essendo attualmente in svolgimento sull’opera un evento dedicato ad Halloween, con tanto di nuove sfide e skin per l’occasione, ed essendo appena sbarcato anche su Nintendo Switch.

Che ne pensate di questa notizia, se tutto si rivelasse confermato sareste d’accordo con la decisione di Blizzard o secondo voi Overwatch ha ancora molto da dare? Quali sono ad oggi, senza sapere nulla, le vostre aspettative su un ipotetico secondo episodio della serie? Raccontateci le vostre idee a riguardo nei commenti!