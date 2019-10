Overwatch 2, possibile annuncio al BlizzCon 2019

Overwatch 2 potrebbe essere annunciato al BlizzCon secondo uno streamer che in passato aveva leakato informazioni ufficiali. Rumor anche su Diablo 4.

Overwatch 2 potrebbe essere annunciato durante il prossimo BlizzCon 2019. Lo streamer Metro, che in passato ha anticipato diversi annunci sul gioco, sostiene che Blizzard intende presentare il titolo nel corso della sua convention annuale. Il seguito dello sparatutto in prima persona è da mesi al centro di indiscrezioni insieme a Diablo 4. Secondo lo streamer, anche questo secondo titolo sarà annunciato al prossimo evento di Blizzard.

Si tratta ovviamente di un’indiscrezione da valutare con molta cautela. Metro però assicura sulla credibilità della sua fonte dato che era stata la stessa che aveva anticipato le informazioni su Ashe prima che il personaggio venisse annunciato sui canali ufficiali. Lo streamer di Twitch ha però preferito non aggiungere altro per tutelare la sua fonte che sembra avere rivelato informazioni precise su Overwatch 2. Il gioco avrà sia il PvE che il PvP e avrà un sistema di level up che cambierà il modo in cui gli Eroi vengono giocati, dato che ne modificherà le abilità. Metro ci ha tenuto particolarmente a sottolineare il fatto che si tratterà di un titolo completamente nuovo e non quindi di una semplice espansione per il primo episodio della serie. Blizzard sembra inoltre aver accelerato ultimamente lo sviluppo del titolo.

Overwatch 2 is very much real and will be announced at Blizzcon after the short cinematic. — Metro (@Metro_OW) October 18, 2019

A quanto pare, infatti, l’azienda sta concentrando gran parte delle proprie forze sul seguito di Overwatch, tanto che Blizzard avrebbe deciso di cancellare un FPS di Starcraft per concentrarsi su questo progetto e Diablo 4. Non c’è chiarezza invece se il seguito verrà considerato un nuovo episodio o sarà un rebrand complessivo del titolo.

Il BlizzCon 2019 si terrà, almeno per quanto riguarda il suo evento principale, nelle giornate del primo e del 2 novembre prossimi. La convention arriva in un momento difficile per l’azienda, al centro delle polemiche per la penalità inflitta a un giocatore di Hearthstone che aveva espresso durante un torneo il suo appoggio alle proteste di Hong Kong. In questi giorni, oltre alle indiscrezioni su Overwatch 2 e Diablo 4 si è parlato anche di un possibile remaster di Diablo 2.