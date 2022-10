Dopo che Konami ha annunciato in via ufficiale il ritorno di Silent Hill, i fan dell’acclamata saga survival horror stanno drizzando le orecchie in attesa di sentire buone nuove dopo anni di pausa per la serie. Questo entusiasmo, mischiato all’estrema curiosità di vedere dove ci porterà il futuro del brand, sembra coincidere con un secondo avvenimento che riguarda una vecchia conoscenza dei fan della serie Konami; parliamo di P.T.

Il tanto chiacchierato teaser giocabile del compianto Silent Hills di Hideo Kojima e Guillermo Del Toro è ancora oggi un vero e proprio cult per moltissimi appassionati. Questa fissazione per P.T. sta spingendo alcuni utenti a provare a rigiocare quell’esperienza anche su PlayStation 5; cosa impossibile senza jailbreak della console. A quanto pare, però, sembra che qualcuno abbia sgamato un trucco per far girare la tanto chiacchierata demo giocabile anche sulla console PlayStation di attuale generazione.

Giusto qualche settimana fa, lo streamer Lance McDonald aveva postato alcune immagini di un suo jailbrek di PS5 su cui girava proprio P.T. Ora, a distanza di qualche giorno, questo utente è tornato su Twitter per pubblicare un nuovo post che sottolinea come sia riuscito a far girare il teaser interattivo di Silent Hills su una PlayStation 5 senza alcun jailbreak ed aggiornata a dovere. A chiarire il procedimento che ha portato a questo risultato è stato lo stesso McDonald nel suo più recente post.

hahahahhHAHHAHA I got P.T. working on a fully updated, non-jailbroken PlayStation 5! Eat shit, Konami! This console has never been jailbroken, I was able to transfer a hacked PS4 emulator from a different jailbroken PS5 using USB backup to unlock the game on my main PS5! pic.twitter.com/fDTklXVg1n — Lance McDonald (@manfightdragon) October 17, 2022

Lance McDonald è stato in grado di trasferire un emulatore PS4 da un’altra PS5 con jailbreak utilizzando un backup tramite scheda USB. Tutto questo è servito per sbloccare l’amatissimo teaser giocabile sulla sua PlayStation 5 pura e aggiornata a dovere. Questa mossa permette di poter rivivere uno dei momenti videoludici più impattanti della scorsa generazione, ed è un bel momento per riviverlo dato che siamo alle porte dell’annuncio ufficiale del ritorno di Silent Hill.