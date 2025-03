Palworld torna alla carica con crossplay e nuove funzioni

La caccia ai Pal si evolve drasticamente con un'ondata di novità che promettono di rivoluzionare l'esperienza di gioco per milioni di appassionati. Palworld, il fenomeno videoludico che ha conquistato il 2024 firmato Pocketpair, abbatte finalmente le barriere tra piattaforme introducendo il crossplay completo.

Questo aggiornamento, atteso da tempo dalla community, non si limita però a unire i giocatori: porta con sé un ricco ventaglio di funzionalità che potrebbero convincere anche i veterani più disillusi a tornare nelle terre selvagge popolate dai misteriosi Pal. L'Early Access su Steam continua la sua evoluzione, dimostrando che questo titolo survival è ancora in piena fase di crescita.

La novità più rilevante dell'aggiornamento è indubbiamente l'implementazione del crossplay completo. Gli avventurieri possono finalmente collaborare indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, che sia PC, Xbox o PlayStation. Una mossa strategica da parte di Pocketpair che amplia drasticamente le possibilità di gioco cooperativo, elemento fondamentale per mantenere vivo l'interesse verso un titolo di questa natura.

Complementare a questa funzionalità, arriva il Global Palbox, un sistema che permette di memorizzare i dati dei propri Pal e trasferirli tra diversi mondi. Non sarà più necessario abbandonare le creature catturate fin dal lancio, potendo portare con sé la propria collezione in ogni nuova avventura.

Estetica e funzionalità

L'aggiornamento introduce anche un sistema di armature cosmetiche, una caratteristica molto richiesta dalla community. Grazie alla nuova funzione di transmog, i giocatori possono modificare completamente l'aspetto del proprio personaggio senza rinunciare alle statistiche difensive delle armature equipaggiate.

Basta visitare l'Antique Dresser per scegliere liberamente l'estetica desiderata, mantenendo i bonus delle armature migliori. Si tratta di una meccanica tipica degli MMO più evoluti, dove la personalizzazione visiva diventa spesso l'obiettivo finale per i giocatori veterani.

Il Drafting Table rappresenta un'altra importante novità per il sistema di crafting. I progetti di bassa rarità, solitamente accumulati e ignorati, acquisiscono ora un nuovo valore: possono essere combinati per ottenere progetti di rarità superiore. Questa meccanica apre a possibilità inedite nella creazione di equipaggiamenti avanzati, armi e oggetti potenziati.

Per gli amanti della fotografia virtuale, Palworld introduce finalmente una modalità foto dedicata. Accessibile attraverso la Pal Command Wheel, questa funzione permette di nascondere l'interfaccia utente e muovere liberamente la telecamera per immortalare i propri Pal preferiti nelle pose e ambientazioni più suggestive.

L'aggiornamento include anche una serie di piccoli ma significativi miglioramenti all'esperienza di gioco. La costruzione è stata resa più intuitiva: è ora possibile posizionare edifici anche se si sovrappongono a un Pal, mentre fondamenta e tetti collegati si allineano automaticamente nella stessa direzione, semplificando notevolmente il processo creativo.

Particolarmente interessante è l'introduzione di nuove interazioni ambientali: assegnare Pal di ghiaccio al mercato delle pulci rallenterà il deterioramento degli oggetti, mentre i giocatori possono finalmente sedersi su sedie e cuscini per un momento di relax mentre i loro Pal continuano a lavorare instancabilmente.

L'aggiornamento porta anche nuovi NPC che arricchiscono il mondo di gioco, offrendo ulteriori opportunità di interazione e scoperta. Per i giocatori che desiderano personalizzare ulteriormente la propria esperienza, la community ha sviluppato numerose mod compatibili con la nuova versione, mentre una mappa completa del mondo di gioco rimane uno strumento essenziale per non perdersi nelle vaste ambientazioni.

Questa ondata di novità dimostra l'impegno degli sviluppatori nel trasformare Palworld in un'esperienza sempre più ricca e coinvolgente, capace di evolversi in base ai feedback della community pur mantenendo la propria identità unica nel panorama dei giochi di sopravvivenza.